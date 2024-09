Skopelos - Mutatjuk, hol nyaraltak a Mamma Mia!-rajongók idén nyáron

Szóval először is, Kalokairi nem létezik. Amit te keresel, az Skopelos, és a világ egyik leggyönyörűbb helye. Bár ez már a Mamma Mia első részéből is világos lehet mindenkinek. Szóval a filmben említett hely csak kitalált, a musicalt a Szporádok szigetcsoport középső szigetén forgatták. De akkor nézzük is azt, ami minden Mamma Mia! rajongót érdekel, hogy néznek ki most, 16 év után a forgatás ikonikus helyszínei!

Mamma mia sziget: Skopelos látnivalói

Glysteri Beach: Az északi parton található Glysteri Beach fontos szerepet játszott a filmben. Itt zajlott Sophie és Sky megható beszélgetése a jövőjükről. Képzelje el, ahogy a tengerparton táncol a ragyogó Égei-tenger látványával a háttérben! Érdekessége, hogy ma már egy beach bar működik itt, szóval tökéletes hely lehet egy egésznapos strandolásra. Bár a sziget fővárosához, Skopelos városhoz elég közel van, készülj fel arra, hogy az út elég rázós lesz.

Kastani Beach: Skopelos fő forgatási helyszíne a délnyugati parton található Kastani Beach. Gyönyörű homokos strand, lenyűgöző naplementével. A filmben itt adja elő Sophie és barátai a “Lay All Your Love on Me” című dalt a leánybúcsújukon! Egy őrült pénzhajhász terv részeként ide is települt egy beach bar, de még így is fele annyiba kerül a napágy mint Bibionéban. Jó, egy koktél 15 euró. De kit érdekel, ilyen környezetben?

Amarandos Cove: Ez a rejtett öböl, amely körülbelül 1,5 km-re található Agnontasz kis kikötőjétől, világszerte ismertté vált a Mamma Mia!-nak köszönhetően, így mi sem hagyhattuk ki. Itt vették fel a piknikjelenetet és a “Villa Donna felé vezető út” jelenetet. De adunk egy pro tippet, innen kb. 50 méterre találhat egy kis öböl, ami csak a tenger felől közelíthető meg. Ez az egész sziget legvarázslatosabb helye.

Agios Ioannis kápolna: A film talán legismertebb helye, ahol Sophie és Sky mondják ki az esküvői fogadalmukat. A lélegzetelállító táj hozzájárul a jelenet romantikájához. Mellesleg, aki arra számít, hogy itt tartja az esküvőjét az jobb, ha már a mai vacsora helyett inkább gyúrni megy, mert a feljutás messze nem olyan romantikus, mint a musicalben…