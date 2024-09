Sophia Loren 90: Milliók, börtön, sztriptíz, bigámia és az olasz virtus

Ma ünnepli 90. születésnapját Sophia Loren. Az utóbbi egy évben visszavonultan tölti az idejét a szépkorú díva, ugyanis tavaly súlyos combnyaktörést szenvedett, miután elcsúszott a fürdőszobájában és azóta nem jelent meg nyilvános eseményen. A szexi olasz színésznő férfiak milliót hódította meg, miközben egész életében hűséges társa volt producer férjének, Carlo Pontinak, akitől két gyermeke született, Edurado és Carlo, aki 20 évvel ezelőtt vette el Mészáros Andrea hegedűművészt, akivel idén jelentették be a válásukat.

Sophia Loren pár hónapja jelent meg nyilvánosan a balesete után

Fotó: Getty Images/MEGA

A dívát olyan filmekben szerette meg a közönség, mint az Egy asszony meg a lánya, amiért elsőként kapott idegennyelvű főszerepért Oscar-díjat, a Házasság olasz módra, a Divatdiktátorok, a Hongkongi grófnő, a Divatdiktátorok, a Kilenc és legutolsó nagysikerű Netflix filmje, az Előttem az élet. Egy ilyen, több, mint hét évtizedes életművet számtalan pletyka, hír és titok övez, ezeknek jártunk utána a kerek születésnap apropójának. Ki ne tudná, hogy gyűlölték egymás Marlon Brandoval, hogy Drew Barrymoore keresztanyja, vagy hogy meg akarta venni a Parlamentet a fiának és újdonsült feleségének. Ezeket már mind tudjuk, de akadnak olyan pletykákat és filmes titkokat Loren életében, amiket még biztos nem hallott a legendás olasz színésznőről.

9 dolog, amit biztos nem tudtál Sophia Lorenről

Sophia Loren pályakezdőként az Attila című filmben

Fotó: Corbis via Getty Images/Sunset Boulevard

1: Bár az ötvenes évek végén már Carlo Ponti, egykori legendás producer felesége volt (korábban pedig már a szeretője) az Egyedülálló apa megosztaná című filmjük forgatásán Cary Grant fülig bele volt zúgva a dívába. Állítólag egy szerelmes levelet is hagyott neki, amiben arra kérte, hagyja el Pontit és menjen hozzá, sőt, rossznyelvek szerint rövid időre be is teljesedett ez a románc. Loren tagadta a felvetést, sőt ő a levélről sem tudott és állította, egész életében hűséges társa volt férjének, aki éppen ezen a forgatáson készült véget vetni a házasságának és nőül venni Lorent.

Carlo Ponti és férje, Sophia Loren

Fotó: Ron Galella Collection via Getty Images

2: Ennek ellenére 1962-ben elváltak Pontival. Na nem azért, mert 22 évvel idősebb producer ráunt volna a ragyogó csillagára: Ponti 1957-ben elvált a feleségétől Mexikóban és utána elvette Lorent, de öt évvel később bigámia vádjával kellett bíróság elé állniuk, ugyanis Olaszországban nem ismerték el a házasságukat, sőt magát a Pápát is magukra haragították. Szerencsére Ponti exneje felvette a francia állampolgárságot, így 1966-ban újra megházasodhattak. A türelem és az idő őket igazolta, ugyanis Ponti 2007-es halálig együtt voltak.