Szinte semmit sem takar a miniszoknya Stana Alexandra formás fenekéből - képek

Stana Alexandra a TV2 sikerműsorának, a Dancing with the Starsnak oszlopos tagja, immár az ötödik évadra tér vissza 2024-ben. Tavaly Marics Petivel egyenesen a döntőig jutottak és az előkelő második helyezést érték el. Stana Alexandra remek formában van, ezért gyakran mutatja meg bájait, idén nyáron a férfiak örömére többször is bikinire vetkőzött, tökéletes alakja pedig annyira elnyerte az Origo olvasóinak a tetszését, hogy a Magyar sztárok bikiniben című versenyen őt választották olvasóink a legszebb bikinis magyar sztárnak.

Stana Alexandra visszatér a DWTS ötödik évadára is

Fotó: Stana Alexandra/Instagram

A táncosnőnek nagyon jól esett az elismerés, mert rengeteg munkája van abban, hogy ilyen jó a megjelenése. A Dancing with the Stars táncosnője most igazán jól érzi magát a bőrében, amit a kisugárzása is alátámaszt, hiszen árad belőle a pozitív energia.

Rendben vagyok magammal. Azt gondolom, hogy jól érzem magam a bőrömben, és nem vágyom arra, hogy másmilyen legyek.

Ha kitalálom, hogy vékonyabb szeretnék lenni, akkor tudom, hogy az megvalósítható. Szerintem mostanra értem meg igazán arra, hogy azt mondtam, hogy nagyon szeretem azt, amilyen vagyok, és boldog vagyok ebben a testben, ebben a lélekben. Amúgy mindenki úgy szép, ahogy van, azért kell tenni, hogy egészséges legyen az a test" - mondta korábban lapunknak.

A táncosnő már gőzerővel készül a táncos show új évadára, hiszen október 26-án kezdődik a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában a parkettre lép az egykori olimpiai bajnok kajakozó, Kucsera Gábor, aki Stana Alexandra táncpartnere lesz az idei évadban. A táncosnő most is Kucsera Gáborral gyakorol, illetve forgatáson jártak, ugyanis közös fotót is mutatott. Túl sok információt még nem árultak el, csak annyit, hogy remek hangulatban telt a közös munka.

Ismét egy borzalmas hangulatú forgatáson vagyunk túl, ahogy az a képeken is látszik

- írta ironikusan Stana Alexandra, aki a csoportképen kívül számos szexi fotót is megosztott magáról a falatnyi ruhában, mely nem túl sokat bíz a fantáziára.