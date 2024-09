Újabb balesete volt Stohl Andrásnak

Mint írtuk, nagy sikerrel, kiváló nézettséggel indult az Ázsia Expressz a TV2-n, amelyben - többek közt - Tilla és Stohl András is szerepel. Utóbbinak, mint ismert, volt már pár balesete: most a reality felvétele közben kétszer is koccant, nagyjából fél kilométeren.

Till Attila és Stohl András

Fotó: TV2

Persze az európai szemmel nézve kaotikus, Fülöp-szigeteki közlekedésben előfordul, hogy két jármű egymásnak megy, de Till Attila azért nem érezte magát teljes biztonságban. Itt a videó, a ma esti adás egyik előzetese:

