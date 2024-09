Cristiano Ronaldo menyasszonya és a gyilkos fivérek - streamingpremierek

Egy milliókat foglalkoztató, borzalmas szülőgyilkosságot, egy boldogságot hajkurászó, ábrándozó lányt és egy tehetetlen boszorkányt is megismerhetünk, ha esélyt adunk az újabb sorozatoknak, de alaposabban megismerhetjük Bill Gatest és Ronaldo menyasszonyát is. Streaming premierek szeptember második felére.

Streaming premierek

Fotó: AFP

Streaming premierek

Én, Georgina (I Am Georgina aka Soy Georgina) – 3. évad (minden rész), szeptember 18., Netflix

Georgina Rodriguez Argentínában, Buenos Airesben született, de anyja – mikor ő egyéves volt – Spanyolországot választotta. Ott nőtt fel Georgina, aki balettet tanult, majd a divatszakma felé fordult. Influenszerként, modellként a Gucci, Prada és a Chanel kampányaiban is részt vett, többek közt. Általános ismertségre Cristina Ronaldo barátnőjeként tett szert. A vele készült reality 2022 óta van képernyőn.

Georgina Rodriguez

Fotó: AFP

Bill Gates: Mit tartogat számunkra a jövő? (What’s Next? The Future with Bill Gates) – 1. évad (minden rész), szeptember 18., Netflix

A Microsoft alapítója, Bill Gates amerikai üzletember, szoftverfejlesztő, feltaláló, filantróp, a világ negyedik leggazdagabb embere. Vagyonát 2013-ban körülbelül 72 milliárd dollárra, ma 140 milliárd dollárra becsülik, 1987 óta szerepel a Forbes magazin világ leggazdagabb embereit felvonultató listáján. A sorozatban globális problémákkal foglalkozik, és a világot megváltoztató modern technológiákat mutat be.

Bill Gates

Fotó: AFP

A cikk még hat premierrel folytatódik, lapozzon!