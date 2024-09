Top 5: eltűnés és időutazás a hét streamingpremierjeiben

Vogue: A 90-es évek

Az eredetileg In Vogue: The 90s címet viselő dokusorozat a kilencvenes évek divatiparát mutatja be főleg a Vogue szerkesztőinek a szemszögéből, de olyan sztárok is megjelennek benne, mint például Nicole Kidman, Claire Danes, Gwyneth Paltrow, Elizabeth Hurley vagy Kim Kardashian. Nézze meg az előzetest!