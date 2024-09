Ezt gondolja az Eufória folytatásáról a formás melleiről ismert Sydney Sweeney

Júliusban jelentették be az alkotók hivatalosan is, hogy folytatást kap a nagy sikerű Eufória sorozat, és már a forgatások kezdeti időpontját is kijelölték. Sőt, azt is elárulták, hogy mely színészek azok, akik biztosan visszatérnek a harmadik évdara, és már egész biztosan köztük lesz Sydney Sweeney is, aki Cassie Howardot alakítja a sorozatban.

Az Eufória főszereplői már biztosan visszatérnek, köztük Sydney Sweeney is

Fotó: HBO

A bejelentést megelőzően hónapokig folytak a találgatások, hiszen a sorozat szereplőinek karrierje mára nagyon beindult a kezdetekhez képest, így kérdéses volt, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt tudják-e vállalni a felkérését. Az HBO azonban készen áll a folytatásra. Ez idő alatt a szereplők mélyen hallgattak, amikor a megkérdezték őket a sorozat jövőjéről, melynek elsősorban mostani sikerüket és népszerűségüket is köszönhetik. Ekkor még úgy tűnt, senki sem tudja biztosan, hogyan tovább, most azonban változott a helyzet. Most a Szolgálólány meséjéből, valamint A Fehér Lótuszból is ismerté vált Sydney Sweeney szólalt meg arról, mit gondol az Eufória sorozat folytatásáról.

Már nagyon izgatott vagyok, hogy újra belebújhatok Cassie bőrébe. Egyértelmű, hogy ő az egyik legkülönlegesebb karakter számomra, és imádom az Euphoria-családomat, úgyhogy már alig várom...

Imádom az őrült Cassie-t, szóval minél őrültebb, annál jobb nekem - mondta a 26 éves színésznő a People magazinnak adott interjúban.

A legújabb hivatalos információk szerint 2025 januárban kezdődik a harmadik évad forgatása, azonban Sydney Sweeney bevallotta, hogy semmit nem tud a részletekről.

Őszintén szólva, semmit sem tudok róla

- idézi a Fox News Sweeney nyilatkozatát, aki korábban elmondta, hogy nagyon büszke az Eufóriában nyújtott alakítására, azonban senki nem ismerte el a munkásságát, ami szerinte azért volt, mert meztelenre vetkőzött a sorozatban, egy jelenet kedvéért. A fiatal színésznő úgy gondolja, teljesen más a megítélése egy nőnek a szakmában, ha levetkőzik, mintha egy férfi színész tenné meg ugyanezt.

„A Fehér Lótusznál úgy éreztem, hogy az emberek végre elismerik azt a kemény munkát, amit végeztem. Ez olyasmi, ami egy ideje már zavart” - fejtette ki korábban erről a véleményét a színésznő, aki sérelmezte, hogy nem vettek róla tudomást.