A Szerencsekerék háziasszonya tavaly szakított a focista férjével, Egerszegi Tamással, de máris újabb esküvőre készül. Az új vőlegényével sokat utaznak, a férfi Balin kérte meg Sydney van den Bosch kezét az év elején.

Sydney van den Bosch

Fotó: Sydney van den Bosch/Instagram

Bár eddig gyorsan és spontán történtek köztük a dolgok, most állítólag úgy döntöttek közösen, hogy lassítanak és kiélvezik ezt az időszakot és a jegyességüket is, ezért nem kapkodnak az esküvővel.

"Vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor tudja: egy percet sem akar eltölteni a párja nélkül, és a lehetséges összes módon szeretné összekötni vele az életét. Ez van a szerelmem, Benjámin és köztem, és ezt a pillanatot éltem meg, amikor eljegyzett. Ez különleges érzés, de mindketten egyetértünk abban, hogy semmit sem szabad elsietni.

Ezért az esküvőről egyedül azt tudom mondani, hogy lesz. Azt viszont, hogy hol, mikor, hogyan és miképp, még mi magunk sem tudjuk.

Abban viszont biztos vagyok, hogy minden részlettel kapcsolatban teljes lesz köztünk az egyetértés" - magyarázta korábban.

Sydney van den Bosch már férjes asszony

A Szerencsekerék háziasszonya már a lánybúcsúját is megtartotta, ma pedig az esküvőre is sor került, legalábbis erre utalhat az általa megosztott képsorozat.

"Elsőfokú figyelmeztetés vihar miatt”/“Hidegfront erős széllel”/Köszi Balaton. Lapozzatok a kívánt időjárásért" - olvasható az Instagram-oldalán, ahol egy gyönyörű, Merő Péter által tervezett ruhában látható.

Tényleg terhes lehet?

A napokban megtartották a lánybúcsút is, amiről több fotót is mutatott a modell a közösségi oldalán, ami gyanút keltett a követőiben, és többen is egyetértettek abban, hogy gyereket várhat a Szerencsekerék háziasszonya.

Nem az első eset, hogy felröppenek a terhességéről szóló pletykák, ugyanis ezt megelőzően is közzétett egy sejtelmes posztot, amiben felhívta a figyelmet arra, hogy kicsit hízott a megszokotthoz képest.

"Ez a 2024-es bikini body és sanszos, hogy a 2025 is hasonló lesz"- írta a képhez, ami akár egy vallomás is lehet arról, hogy első gyerekét várja, és 2025-ben érkezik a baba, de egyelőre nem árult el konkrétumokat ezzel kapcsolatban.