Még csak tavaly ősszel jelentette be válását a TV2 sztárja, aki bevallotta, hogy már korábban is gondok voltak a házasságával, azonban kellett egy kis idő, hogy el tudja mondani a nyilvánosságnak, hogy elválnak Egerszegi Tamás labdarúgóval. Azonban nem sokan lepődtek meg a bejelentésen, ugyanis régóta sejtelni lehetett, hogy nincs minden rendben köztük. Sydney van den Bosch életébe gyorsan megérkezett az újabb szerelem, és vőlegénye, Kaszás Benjámin elég hamar meg is kérte a modell kezét, már gőzerővel az esküvőre készülnek. A napokban megtartották a lánybúcsút is, amiről több fotót is mutatott a modell a közösségi oldalán, ami gyanút keltett a követőiben, és többen is egyetértettek abban, hogy gyereket várhat a Szerencsekerék háziasszonya.

Sydney van den Bosch és vőlegénye, Kaszás Benjámin hamarosan összeházasodnak

Fotó: Instagram/Sydney van den Bosch

Nem az első eset, hogy felröppenek a terhességéről szóló pletykák, ugyanis ezt megelőzően is közzétett egy sejtelmes posztot, amiben felhívta a figyelmet arra, hogy kicsit hízott a megszokotthoz képest.

Ez a 2024es bikini body és sanszos, hogy a 2025 is hasonló lesz

- írta a képhez, ami akár egy vallomás is lehet arról, hogy első gyerekét várja, és 2025-ben érkezik a baba, de egyelőre nem árult el konkrétumokat ezzel kapcsolatban, és nem is reagált a követői ezzel kapcsolatos kérdéseire sem.

Reméljük, ettől "kerekebb" lesz a 25-ös bikini body, ha jól hallottam, mik a terveid jövőre

- írta sejtelmesen egy követője, aki már gyaníthat valamit a TV2 sztárjának gyerekvállalási terveiről.

Majd a lánybúcsús képei alatt is újra megjelentek hasonló hozzászólások, hiszen többeknek szemet szúrt Sydney van den Bosch súlygyarapodása a fehér testhezálló ruhájában.

Szerintem te babát vársz! Ugye?

- kérdezte valaki izgatottan a Szerencselány bejegyzése alatt, majd többen is reagáltak erre a hozzászólásra.

"Én is úgy látom" - válaszolta valaki egyetértően.

"Szerintem is" - írta valaki szűkszavúan, de Sydney van den Bosch-tól még nem érkezett válasz a kérdésekre, azonban ha igazak a híresztelések valószínűleg hamarosan hivatalosan is bejelentik a nagy hírt vőlegényével, Benjáminnal.