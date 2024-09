A Dancing with the Stars táncosa ezt gondolja valójában Szabó Zsófiról

Nem titok többé, hogy október 26-án jön a TV2 nagy show-ja, a Dancing with the Stars, most is profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre a hírességek. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép Szabó Zsófi és Andrei Mangra is, akik izgatottan várják már, hogy bemutassák az első közös táncukat a közönségnek.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Andrei Mangra megszólalt Szabó Zsófiról

"Nagyon boldog vagyok, hogy visszatértem Magyarországra. A TV2 felkérése pedig a legjobbkor jött, ugyanis semmi más elfoglaltságom vagy projektem nem lett volna őszre" - kezdte a profi táncos, aki azt is megosztotta, hogy mit gondol a TV2-re visszatért Szabó Zsófiról.

Már volt több közös óránk, úgyis mondhatnám, hogy kipróbáltuk egymást…" - részletezte a Story.hu interjújában.

Szabó Zsófi a táncban is bizonyítani akar

Szabó Zsófi az Origónak adott interjújában kifejtette, hogy sok szerepben volt szerencséje kipróbálnia magát, azonban örül, hogy végre egy teljesen más területen is bizonyíthat majd.

- árulta el lapunknak.

Szabó Zsófi hozzátette, hogy ő nagyon maximalista, úgyhogy biztosan kihozza majd magából a legjobbat ebben a versenyben.

Elmondtam Andreinek, hogy eddig mindenhez nagyon görcsösen nyúltam, mert nagyon akartam teljesíteni, de megpróbálom most ez az egészet inkább élvezni.

Erre rávágta, hogy szó sem lehet róla, itt kemény munka lesz!" - nevette el magát a műsorvezető, aki már az első találkozáskor azt érezte, hogy megvan köztük az összhang.