Meglepő vallomást tett Szabó Zsófi

A Mokka műsorvezetője, Szabó Zsófi idén tért vissza anyacsatornájára, a TV2-re és úgy gondolja, hogy élete egyik legjobb döntését hozta meg, hiszen remekül érzi magát és végre önmaga lehet. A színész-műsorvezetőnő már júliusban is beszélt legféltettebb érzéseiről, gondolatairól, ugyanis vendégeskedett Lékai-Kiss Ramóna új műsorában, a Titkok Ramónával című beszélgetős műsorban, ahol meglepő kijelentést tett.

Szabó Zsófi Lékai-Kiss Ramóna új műsorában is beszélt az érzéseiről

Sokszor estem abba a hibába az elmúlt években, hogy kihasználtak. Azt hiszem, hogy ez a 2024-es év az, hogy tudok nemet mondani, tudok igent mondani, tudom eldönteni, ki vagyok, mik a határok, és ki meddig mehet el nálam. Az elmúlt években sokszor voltam áldozat"

- mondta kolléganőjének a műsorban.

Szabó Zsófi már korábban is beszélt arról, valójában miért tért vissza a TV2-höz, de leginkább azért, hogy karrierterveit megvalósítsa, melyben a csatorna támogatja őt. Valóban nagy bizalmat szavaztak visszatérő sztárjuknak, akit Betty Tanakis szerepében ismerhettek meg a nézők korábban a Jóban Rosszban című sorozatban. Most Szabó Zsófi lett a TV2 Klub, elsősorban nőknek szóló csatorna nagykövete, melyen a megújult Újratervezés is látható, melynek műsorvezetője Szabón kívül, Csuti és Stohl András.

Szabó ezenkívül a Mokka új műsorvezetője, továbbá a Sztárban sztár All Stars jubileumi évadának online riportere is, így valóban sok területen kipróbálhatta magát az elmúlt időszakban.

Sokkal könnyebben kelek hajnalban, mint hogy ennyire sokáig fent maradjak, tegnap a Sztárban Sztár All Stars-ban majdnem éjfélkor is még interjút készítettem.

Ennek ellenére elképesztően jól érzem magam és mivel mindenkit személyesen ismerek itt, ezért ez nekem egy nagy ajándék, hogy itt lehetek. Nagyon jó volt tíz év után visszatérni ebbe a stúdióba és mindenkivel beszélgetni. Ramival pont arról beszélgettünk nemrég, hogy mennyire jól érezzük magunkat és mennyire jó önazonosnak lenni" - magyarázta Szabó Zsófi, akinek bár sok a munkája, mégis nagyon boldog most, épp ezért is szeretne többet kommunikálni és magáról megosztani követőivel, hiszen rengeteg támogatást kap tőlük.