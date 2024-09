Szandi bikinis fotóval búcsúzik a nyártól

Még pár napig 30 fok fölött lesz a hőmérséklet nappal az országban, de hétfőtől biztosan véget ér a hőség a Köpönyeg.hu előjelzése szerint. Szandi pedig igyekszik kihasználni a jó időt, hiszen már nincs sok hátra, hamarosan beköszönt az ősz.

Szandi

Fotó: MTVA

Itt van újabb képe:

Szandi és Bogdán Csaba lánya újra szerelmes

A zenész páros legidősebb gyereke, Bogdán Blanka már több mint három éve az USA-ban él, azóta szinte alig látta szüleit és testvéreit, akik két évvel ezelőtt látogatták meg a San Franciscóban élő lányt. Bogdán Blanka gyakran beszámolt arról, hogy honvágya van, azonban egy ideje azonban elmaradtak a szomorú bejegyzések, és talán már jó oka van a maradásra. A 24 éves lány bentlakásos bébiszitterként dolgozik egy családnál, az évek alatt már sok barátot szerzett, akikkel gyakran eljár szabadidejében, azonban most úgy tűnik, nemcsak barátot sikerült szereznie.

Pár héttel ezelőtt egy esküvőre volt hivatalos a lány, aki egy árulkodó bejegyzést is közzétett az eseményről, amihez mellékelt egy olyan fotót is, ahol egy sármos férfi karolja át. Az ölelkezős fotó alapján nagyon úgy tűnik, hogy több van köztül barátságnál, és valószínűleg ő volt a kísérője az esküvő napján is.

A találgatások ellenére Bogdán Blanka egy darabig nem reagált arra, hogy ki a titokzatos férfi - de korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben számos felvételt mutatott kettejükről, ezzel elismerte, hogy valóban rátalált a szerelem Amerikában.