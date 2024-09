Új időpontban indul a Sztárban sztár All Stars a TV2-n

Már tényleg csak néhány nap, és Tilla műsorvezetésével kezdetét veszi a TV2 ikonikus műsorának, a Sztárban sztárnak a 10., All Stars évada. Már a nyitó hétvégén felforrósodik az énekesek lába alatt a talaj, a versenyzők ugyanis párbajok formájában csapnak össze. A tét tehát már most óriási, hiszen az új szabályok szerint, aki kevesebb szavazatot kap a nézőktől az akár azonnal ki is eshet a műsorból. Természetesen a zsűri jóindulatára is számíthatnak a versenyzők. Tehát, hogy hány énekesnek kell búcsút vennie a nyitó adásokban, az maradjon az élő show-k titka. Az adásokat az eredetihez képest megváltozott időpontban, szombaton és vasárnap is 19:15-től láthatják a nézők.

Őrült nyüzsgés, izgatott és rendkívül lelkes énekesek és mérhetetlenül kíváncsi zsűri… Ez jellemzi mostanában leginkább a TV2 Sztárban sztár stúdióját, ahol a stáb gőzerővel készül. A 24 énekesnek a négytagú zsűrin, Liptai Claudián, Lékai-Kiss Ramónán, Hajós Andráson és Stohl Andráson kívül, a nézőket is meg kell győzniük a produkcióikkal. A nyitó adások minden eddigi indulásnál izgalmasabbnak ígérkeznek. Ők a Sztárban sztár All Stars versenyzői Az énekesek a következő párosításokban küzdenek meg egymással. A szeptember 7-i, szombati adás Tóth Gabi és expárja, Trap kapitány párbajával indul. De színpadra lép Keresztes Ildikó és Szabó Ádám, Király Linda és Hevesi Tamás, Kiss Ernő Zsolt és Peter Srámek, Zámbó Krisztián és Opitz Barbi, valamint Gubik Petra és Oláh Ibolya párosa. Vasárnap, szeptember 8-án Dallos Bogi és Orsovai Reni nyitja a show-t, de összecsap Puskás Peti és Emilio, Tolvai Reni és Oláh Gergő, Völgyesi Gabi és Sipos Tomi, Pál Dénes és Sári Évi, illetve Cserpes Laura és Vastag Tomi átalakulásait is láthatják a nézők. És, hogy kiknek a bőrébe bújnak sztárjaink? Szombaton Tóth Gabi Anastacia, Trap kapitány Szécsi Pál, Opitz Barbi Kovács Kati, Keresztes Ildikó Raffaella Carrá, Szabó Ádám Teddy Swims, Gubik Petra Shania Twain, Kiss Ernő Zsolt a George Baker Selection, Peter Srámek Tóth Gabi, Király Linda Oszvald Marika, Hevesi Tamás Simándy József, Zámbó Krisztián Korda György, Oláh Ibolya pedig Hofi Géza, egy-egy dalát viszi színpadra. Vasárnap Dallos Bogi Nicole Kidman-ként, Orsovai Reni mint Amy Winehouse, Völgyesi Gabi Edith Piaf-ként, Sipos Tomi Deák Bill Gyula bőrébe bújva, Pál Dénes a Disturbed, Sári Évi pedig a Guns N' Roses egy dalával, Puskás Peti Oláh Ibolyaként, Emilio Tunyogi Orsiként, Cserpes Laura, mint Cserháti Zsuzsa, Vastag Tomi Tom Jones-ként, Tolvai Reni mint Lara Fabian, Oláh Gergő pedig a Gipsy Kings szellemét megidézve szeretné elvarázsolni a zsűrit és a közönséget. Szabó Zsófi, a Sztárban sztár All Stars online riportere az élő show-k alatt rengeteg érdekes interjút készít majd a versenyzőkkel, a zsűrivel és Tillával is.

Szabó Zsófi is felbukkan majd

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Érdemes lesz tehát az adások ideje alatt a TV2play.hu-ra is ellátogatnia annak, aki egy kis kulisszatitokra is vágyik.



