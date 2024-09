A Sztárban sztár All Stars idei második adása sok emlékezetes, vicces produkciót hozott, egy adott ponton Till Attila annyira nevetett, hogy alig bírta folytatni a műsort. De voltak kevésbé boldog pillanatok is, ugyanis vasárnap este újabb négy versenyző számára ért véget a TV2 műsora. Az egyik kieső Cserpes Laura lett, aki azonnal üzent az élő show után.

"Köszönöm a sok kedves üzenetet, amit kaptam tőletek. Az élet nem áll meg, sőt, hozom nektek az új dalokat, amiket szerencsére az én hangomon kell énekelnem. Az szerencsére jól megy" - írta az Instagram-oldalán.

Bár a Sztárban Sztárból el kellett búcsúznia, az Ázsia Expresszben továbbra is látható az édesapjával a TV2 képernyőjén. Az Origónak a forgatás helyszínén, a Fülöp-szigeteken mesélt, az interjút itt találja.

A napokban titokban férjhez ment

Cserpes Laura egy ideje nagyon óvja a magánéletét, csak utólag mesélte el a TV2 Tényeknek, hogy 2024. augusztus 31-én titokban férjhez ment. Az esküvőt Badacsonyban, szűk családi körben tartották, mindössze 50 vendéget hívtak. Néhány felvételt mutatott a nagy napról a riportban, de a férjét továbbra is rejtegeti - az esküvőről is egyedül nyilatkozott. "A lánykérés májusban történt, az Ázsia Expressz forgatása után, amit titokban tartottunk, aztán viszonylag gyorsan eldöntöttük, hogy miért is várnánk olyan sokat, hát házasodjunk össze" - mesélte.

Később részletek derültek ki a nagy napról: az énekesnő interjút adott a Secret Storiesnak az általa viselt Daalarna menyasszonyi ruháról és a mesés balatoni esküvőjéről. "A szabadtéri esküvőnket a családi birtokunkon tartottuk meg Badacsonyban, ezért mindenképpen azt szerettük volna, hogy még jó idő legyen. Szeptemberben nem mertük volna bevállalni. De milyen jó is, hogy így alakult, hiszen a Sztárban Sztár All Stars is most indult, egy időben pedig szinte lehetetlen lett volna a kettő.

Ami egy nagyon kedves dolog a dátummal kapcsolatban az, hogy a nemrég elveszített nagymamám születésnapja is ekkor van. Ő nemrég költözött fel a mennyországba, és azt éreztük, hogy így egy kicsit még jobban itt van velünk.

Úgyhogy az esküvőnk napja egy nagyon különleges dátum volt" - mesélte.