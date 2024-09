Elképesztő átalakulásokkal indult a TV2-re visszatérő Sztárban Sztár - galéria

Vasárnap a többi párbajjal folytatódik a népszerű műsor

Vasárnap Dallos Bogi Nicole Kidman-ként, Orsovai Reni mint Amy Winehouse, Völgyesi Gabi Edith Piaf-ként, Sipos Tomi Deák Bill Gyula bőrébe bújva, Pál Dénes a Disturbed, Sári Évi pedig a Guns N' Roses egy dalával, Puskás Peti Oláh Ibolyaként, Emilio Tunyogi Orsiként, Cserpes Laura, mint Cserháti Zsuzsa, Vastag Tomi Tom Jones-ként, Tolvai Reni mint Lara Fabian, Oláh Gergő pedig a Gipsy Kings szellemét megidézve szeretné elvarázsolni a zsűrit és a közönséget.

Az ikonikus zsűritagok mellett az előző szériák legendás versenyzőivel is találkozhatnak a nézők

Fotó: Origo

Az énekeseknek átalakulásukkal hétről hétre a zsűrin, azaz Liptai Claudián, Lékai-Kiss Ramónán, Hajós Andráson és Stohl Andráson kívül a nézőket is el kell varázsolniuk, hiszen a továbbjutás, és a végső győzelem most is a közönség kezében van. Mindezek mellett teljesen új szabályok, soha nem látott izgalmak várhatóak, mivel a sztárok ezúttal párbaj-szituációkban mutatják meg, ki mennyire briliáns átváltozó művész.

