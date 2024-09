Sztárban Sztár All Stars: képeken az újabb, elképesztően látványos átalakulások - galéria

A Sztárban Sztár All Stars szeptember 21-i adására megfeleződött a mezőny, a kezdeti 24 énekesből már csak a top 12 lépett színpadra. Az énekesek az alábbi előadókat utánozták: Pál Dénes volt Bereczki Zoltán, Puskás-Dallos Peti Prince, Tolvai Reni Rihannaként énekelt, Szabó Ádám Benson Boone, Zámbó Krisztián: Szandi, Tóth Gabi Loreen, Oláh Gergő Varga Miklós, Vastag Tamás Elton John, Oláh Ibolya: Marie Fredriksson (Roxette), Peter Srámek Enrique Iglesias, Sipos Tamás Pető Brúnó, Gubik Petra pedig Céline Dion.

A zsűri értékelése alapján Szabó Ádám, Oláh Gergő és Gubik Petra bizonyultak a legjobbnak, a leggyengébb teljesítményt pedig Zámbó Krisztián nyújtotta – a végeredményt azonban még a nézők szavazatai is befolyásolták, a kiesőkről itt olvashat.

Elképesztően izgalmas volt az ötödik élő show

Szabó Ádám tehát a legújabb streamingkirályt, a modern rocksztárt, Benson Boone-t alakította a Sztárban Sztár All Stars szombati adásában, amivel a top 12-es mezőnyből először kapta meg a maximális pontszámot - itt megnézheti a nagyszerű előadást.

Zámbó Krisztián először alakított női előadót a Sztárban Sztár All Starsban, ráadásul a tőle alkatilag eléggé különböző Szandit kellett megidéznie. Az énekes előre sejtette, hogy "horrorisztikus Szandi" lesz, a közönség sírva fog nevetni – de végül Till Attila és Stohl András sem tudtak megszólalni a produkció után, annyira nevettek. Nézze meg a fellépést!

Szabó Ádám után Oláh Gergő is maximális pontszámot kapott a Sztárban Sztár All Stars szombati adásában, mind a négy zsűritag tíz pontot adott a produkciójára. Az énekes Varga Miklós legnagyobb slágerét, az Európát adta elő, amivel könnyekig hatotta a stúdióban ülők jó részét. Gubik Petráé volt a harmadik 40 pontos produkció a Sztárban Sztár All Stars szombati adásában, ő is megríkatta a közönséget.