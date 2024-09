Sztárban Sztár All Stars: kiderült, kik búcsúztak a hatodik élő show-ban

Ma este elkezdőött a TV2 nagy sikerű műsorának, a Sztárban Sztár All Starsnak a hatodik élő show-ja. Ezúttal is tíz elszánt sztár bizonyított a színpadon, azonban ismét két versenyzőtől búcsúznunk kellett. Liptai Claudia pár héttel ezelőtt kórházba került, övsömör támadta meg a szervezetét, azonban már jobban van, így Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András társaságában foglalt helyet a zsűriszékben.

Sztárban Sztár All Stars: Pál Dénes

Fotó: TV2

A szombat esti produkciókban a versenyzők a maximumot nyújtották, ugyanis több, összesen négy darab 40 pontos előadás született.

Ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars All Stars hatodik élő show-ja

Elsőként Oláh Gergő lépett a színpadra, aki Chris Brownt formálta meg és adta elő a Yeah3x című számát. Liptai és Stohl is állva tapsoltak neki a produkció végén, és elismerésüket fejezték ki, ugyanis szerintük jól hozta a világsztár karakterét, főleg, hogy énekelnie és táncolnia is kellett. Lékai-Kiss Ramóna szerint nem lehetett másra nézni, csak Oláh Gergőre, és Hajós András is elismerte az előadást, így maximális 40 pontot kapott.

Másodikként Vastag Tamás állt színpadra Koós János Kislány a zongoránál című slágerével. A zsűri pozitívan értékelte az előadását, Stohl András pedig kiemelte, hogy örült, hogy nem ment át paródiába a produkció. Összesen 38 pontot kapott.

Puskás Peti a legendás Kaszás Attilaként állt színpadra A padlás című musical legsikeresebb dalával, a Fényévtávolsággal. A zsűrit lenyőgőzte az előadás, szinte mindenki sírt, így maximális 40 pontot kapott érte.

Pál Dénes Szűcs Judit bőrébe bújt és adta elő a legnagyobb slágerét, a Gyere és táncolj! című dalt. A zsűri jót mulatott az énekes produkcióján, és kiemelték, hogy neki volt talán a legnehezebb feladata, amit pedig tudott azt kihozta magából, ezért 37 pontot kapott.

Szabó Ádám az AWS zenekar egykori tagjaként, Siklósi Örsként lépett a színpadra az együttes Viszlát Nyár! című dalával. A zsűrit egyöntetűen lenyűgőzte, így 40 pontot kapott.

