A Sztárban Sztár All Stars hatodik élő show-jában Puskás Peti produkciója alatt több zsűritag is könnyekben tört ki. A Sztárban Sztár All Stars eddigi legmeghatóbb produkcióját nézze meg Ön is!

Vágólapra másolva!

A Sztárban Sztár All Stars hatadik élő adásában Puskás Peti a legendás Kaszás Attilaként állt színpadra A padlás című musical legsikeresebb dalával, a Fényévtávolsággal. Az előadása után szinte az összes zsűritag elérzékenyült, Stohl András pedig nem tudta visszatartani a könnyeit. Puskás Peti, Sztárban Sztár All Stars

Fotó: Puskás Peti/Instagram A Sztárban Sztár All Stars hatodik évadának legmeghatóbb produkciója 1989 Vígszínház. Szerelmes voltam bele, mint a többi lány. Aztán játszottam vele a Matchbetben. Ő olyan embert volt, aki soha nem halt meg. Olyan energiát, összeforrottságot képvisel, ami miatt azt érzem, hogy még most is itt van. Szörnyű, hogy ez a dal hozzá kötődik. Valami olyan dolgot tudsz megmutatni ebben a műsorban, amire nagyon sokan felfigyeltek" - mondta értékelésében Liptai Claudia. Ezek után Stohl András szólalt meg, azonban elcsuklott a hangja. "Mikor jöttünk be, akkor Clau a vállamra tette a kezét, hogy nekem ez nagyon nehéz lesz. Mi együtt öltöztünk. Előttem halt meg. Ilyen távolságban lidérces volt. Lidérces. Olyan volt, mintha ő lenne itt. Az összes pici mozdulata, az összes kicsi mozdulata itt volt. Tökéletes volt" - mondta könnyek között Stohl András. Liptai Claudia örült a félmeztelen Till Attilának Till Attila miután egyesével bemutatta a zsűrit, Liptai Claudia átvette a szót, és közölte, hogy mikor beteg volt nézte az Ázsia Expresszt, és sajnálta, hogy a legutóbbi adásban Tilla és Stohl András estek ki, annak azonban külön örült, hogy félmeztelenül láthatta végre a műsorvezetőt. Ez, ami történt most, ez szívmelengető. Az, hogy én 22 éve ismerlek, és nem láttalak még így félmeztelenül…. Az elképesztő. Csodálatos emberek vagytok, és jó, hogy ilyen színt hoztatok a műsorba" - osztotta meg a gondolatait Liptai Claudia. A produkciót itt megnézheti:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!