Sztárban Sztár All Stars: Szabó Ádám Siklósi Örsként lenyűgözte a zsűrit - videó

Szabó Ádám az AWS zenekar egykori tagjaként, Siklósi Örsként lépett a színpadra az együttes Viszlát Nyár! című dalával a Sztárban Sztár All Stars hatodik élő show-jában. Az énekes egykor részt vett Siklós Örssel egy tehetségkutatóban, ismerte őt, éppen ezért kihívás neki ez a feladat. A zenekar tagjai segítettek neki megformálni az énekest, aki 2021-ben halt meg.

Sztárban Sztár All Stars, Szabó Ádám

Fotó: Szabó Ádám/Instagram

"Siklósi Örsöt és az együttesét 2018-ban ismertem meg, amikor együtt indultunk A Dal műsorban. A döntőben mind a ketten ott álltunk, én a Yes-Yes zenekarommal. Annyira előttem van, ahogy szurkolnak nekünk, hogy nekünk kell nyernünk, mi meg őket biztattuk, hogy ők fognak győzni a Viszlát nyár dalukkal. Semmiféle féltékenység, irigység nem volt köztünk, teljes szívből örültünk, hogy ők lettek a befutók" - mondta róla Szabó Ádám.

"Nagyon megrázott mindenkit, amikor Örs elhunyt. Annyira tehetséges volt és annyira fiatal, mindössze 29 éves, el sem tudom képzelni, hogy lehet feldolgozni ezt a tragédiát a családjának, feleségének, a barátainak, a zenekarnak. Engem is megrázott teljesen, emlékszem a pillanatra, éppen vezettem, amikor Horváth Boldi hívott, meg kellett álljak az autóval. Nagyon remélem, hogy most szombaton az előadásommal sikerül szépen megemlékeznem róla! " - fejtette ki még korábban.

A Sztárban Sztár All Stars versenyzője tarolt a színpadon

A produkciója után őrjöngött a közönség. Lékai-Kiss Ramóna szerint Szabó Ádám azzá vált, akit éppen megformál a színpadon. Szerinte nagyon jó volt a produkció, és teljesen "paff"hangulatba került. Stohl András kiemelte, hogy nem talált hibát a produkcióban. Az energia, az átalakulás is rendben volt. Szerinte ez lehet akár egy első helyezés is. Liptai Claudia szerint nehéz lehet megformálni valakit, aki ilyen fiatalon meghal és ismeri is az ember. A teher agyon is tudja nyomni az embert. Nem érti, hogy Szabó Ádám miért nem világsztár még, ugyanis minden adottsága megvan hozzá. Hajós András is megdicsérte őt, szerinte csak az átalakulást pedig csak úgy lehet megcsinálni, ha valaki nyitott szívű zenész. Hnagsúylozta, hogy látszódott a produkcióban, hogy minden Szabó Ádám, ez pedig jó üzenet a magyar zenészeknek.

A zsűritől a maximális 40 pontot kapta.