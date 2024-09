Így várja a szombat estét a Sztárban sztár All Stars zsűrije - kép

Már nem kell sokat várni, szeptember 7-től újra felgyúlnak a reflektorok fényei, és Tilla műsorvezetésével elindul a heteken át tartó verseny a Sztárban sztár stúdiójában. Nem csak a versenyzők, a zsűri is készül már a szombat estére- erről Liptai Claudia számolt be az Instagram-oldalán. "Találkoztunk, röhögtünk, ettünk, röhögtünk, új szabályokkal ismerkedtünk meg, röhögtünk, gyorsan csináltunk egy nem életünk legjobb fotóját, röhögtünk, várjuk a szombat estét!" - írta a közös képük mellett.

Mindenki ismerős lesz, visszatérnek a legnagyobb sztárok

A TV2 nagy sikerű műsora a 10. évadával tér vissza, és az ikonikus zsűritagok mellett az előző szériák legendás versenyzőivel is találkozhatnak a nézők. Azokkal az énekesekkel, akik elképesztő produkcióikkal egyszer már bizonyítottak, ám most újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést.

A jubileumi évad különlegessége az is, hogy a nyitó adásokban 24 énekessel találkozhatnak majd a nézők. Az ország házibulija a premier hétvégén egyből dupla élő show-val indul, szeptember 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is vár Tilla mindenkit a képernyők elé.

Akik pedig garantálják mindezt, a női előadók közül: a 2. szériából Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, akit a legutóbbi szezonban láthatott a közönség, az egyik legemlékezetesebb alakításával, anno Jennifer Hudsonként is színpadra lépő Király Linda, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Gubik Petra, az egyetlen női nyertes, Völgyesi Gabi a 6. évadból, Sári Évi, aki többek között Vikidál Gyulaként bűvölte el a TV előtt ülőket, Cserpes Laura, Opitz Barbi és Orsovai Reni, aki jelenlegi egyik vetélytársát, Tóth Gabit is alakította a 8. szezonban. De minden bizonnyal nagy szenzáció lesz a Puskás Peti és Dallos Bogi házaspár szereplése is.

Puskás Peti mellett a férfiak közül szintén örömmel vállalta újra a szereplést: a 2. évad nyertese Pál Dénes, Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, az ezelőtt Korda Gyurit is megformáló Emilio, Szabó Ádám, a 7. szezon győztese, Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián, aki például egy zseniális Csepregi Éva produkcióval is mosolyt csalt már korábban az arcokra, illetve Péter Srámek, és "Trap kapitány" is.