Épp a kezdés előtt betegedett meg a Sztárban sztár egyik énekesnője

Szombaton és vasárnap is a képernyőn lesz a látványos show. A Sztárban sztár All Stars egyik énekesnője azonban most jelentette be, hogy beteg.

Vágólapra másolva!

Mint írtuk, rögtön egy szombati és egy vasárnapi adással startol a TV2 népszerű show-ja, a Sztárban sztár, ezúttal All Starsként, azaz korábbi fellépők térnek vissza a színpadra. A szeptember 7-i, szombati adás Tóth Gabi és expárja, Trap kapitány párbajával indul. De színpadra lép Keresztes Ildikó és Szabó Ádám, Király Linda és Hevesi Tamás, Kiss Ernő Zsolt és Peter Srámek, Zámbó Krisztián és Opitz Barbi, valamint Gubik Petra és Oláh Ibolya párosa. Opitz Barbi a Sztárban sztár előtt lett beteg

Fotó: Opitz Barbi / Instagram Opitz Barbi épp most jelentette, hogy beteg, de ennek ellenére fellép, nem mondja le a show-t. Fotó: Instagram Kik lesznek holnap, kiket alakítanak? Kiderül, lapozzon!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!