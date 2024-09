Könnyek között készült Szabó Ádám a mai előadásra - videó

A hétvégén újra dupla dózisban jön ország házibulija, új dalokkal, látványos koreográfiákkal, elképesztő produkciókkal. Most szombaton és vásárnap még nehezebb dolguk lesz a Sztárban sztár versenyzőinek, ugyanis nem párokban, hanem négyes csoportokban kell megküzdeniük egymással. A mai adásban is nyolc énekes méri össze tudását, az első körben Oláh Ibolya, Szabó Ádám, Hevesi Tamás és Tóth Gabi szálltak szembe egymással, majd második négyes csapatban Gubik Petra, Peter Srámek, Király Linda és Zámbó Krisztián.

Szabó Ádám feleségébe kapaszkodik, aki hatalmas támasza a Sztárban sztár ideje alatt is

Fotó: Szabó Ádám Instagram

Az első négyes kört Szabó Ádám zárta, aki 2020-ban, a műsor hetedik évadában került ki győztesként volt barátnőjével, Tóth Andival szemben. A mai produkcióval is bebizonyíotta, hogy megérdemelt volt győzelme korábban, hiszen elképesztő érzelmes módon adta elő Balázs Fecó slágerét, ami nagyon sokat jelentett számára, már felkészüléskor is könnyek között beszélt arról, milyen fájó emlékeket tép fel benne a Maradj velem! című dal.

Az énekes ugyanis 2020-ban veszítette el szeretett nagymamáját, aki épp aznap halt meg, amikor a legendás magyar zenész, Balázs Fecó is. Ez épp azután történt, miután Szabó Ádám megnyerte a Sztárban sztárt, ezért ez beárnyékolta akkori boldogságát és most is megnehezítette számára a felkészülést, mert érzelmileg nagyon megviselte.