Rengeteg dráma és sírás után újabb két énekes távozott a Sztárban sztár All Starsból

Hevesi Tamás Elvis Presleyként a Sztárban sztár színpadán

Következőnek Oláh Ibolya adta elő Brian Adams Summer of ’69 című dalát, és elmondta, megfogadta, hogy újra megpróbálja élvezni a műsort, mert eddig ez nem sikerült. Az előző hét megviselte, mert szerinte gyengébb produkcióval került be egyenes ágon a következő műsorba, mint Gubik Petra, aki szerinte nagyon jól teljesített. A zsűritől végül 35 pontot kapott a zsűritől, bár kapott kritikákat is, főleg Lékai-Kiss Ramónától, aki szerint nem volt elég férfias.

Oláh Ibolya Brian Adamsként a Sztárban sztárban

Az első csoportból a harmadik előadó Tóth Gabi volt, aki egy valódi paródiával lépett színpadra, hiszen az Open Stage Aranka szeretlek című számát adta elő. Tóth Gabi új energiákkal készült a heti produkcióra, hiszen rengeteg erőt adott neki, hogy a nézők juttatták tovább. Az énekesnő nagyon komolyan vette a készülést azért, hogy át tudja adni a dal esszenciáját a Sztárban sztár színpadán. A zsűritől 37 pontot kapott, ő volt az első, aki maximális 10 pontot is kapott, mégpedig Liptai Claudiától.

Tóth Gabi egy teljesen új oldaláról mutatkozott be a Sztárban sztárban

Szabó Ádám zárta az első csoportkört, aki Balázs Fecót alakította a harmadik élő show-ban. Egy szomorú emléke is kötődik az előadóhoz, nagyon fontos számára ez a dal, hiszen nagymamája ugyanazon a napon halt meg, mint a legendás magyar énekes, épp abban az évben, amikor megnyerte a Sztárban sztárt. Lékai-Kiss Ramóna is meghatódott a produkció láttán, ráadásul egy technikailag is egy nagyon nehéz dalt kapott az eredeti előadótól. Hajós András 10 pontot adott az előadására, Liptai Claudia 9-et, Stohl András magasan 10-re értékelte, Lékai-Kiss Ramóna szerint nem volt tőle tökéletes, így 9-et adott, így 38 ponttal első helyre került.

Ezután elérkezett az első szavazás ideje, és a zsűri és a nézők pontjai alapján biztos továbbjutók lettek Szabó Ádám és Tóth Gabi voltak, így reményzónába került Hevesi Tamás és Oláh Ibolya, akik számára még volt remény, azonban mindkettejüknek újra színpadra kellett állni egy másik produkcióval.

Könnyfakasztó produkcióval lépett színapdra Szabó Ádám

