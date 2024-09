Megvan a Sztárban sztár újabb kiesője, a zsűri sem mentette meg

Edith Piaf egy dalával, a Milorddal lépett fel Völgyesi Gabi a Sztárban sztár All Stars második estéjén, aki bevallotta, hogy egy mukkot nem tud franciául, úgyhogy halandzsát adott elő. Claudia szerint nehéz hozni az eredeti előadó mélységét, ezt hiányolta, de a produkció vége tetszett neki. Stohl a nyelvi problémákra figyelt fel, Piaf fájdalmát emlegette, neki ez hiányzott ezen az estén. Völgyesinek nem esett jól, amit mondtak, hosszan és kissé idegesen magyarázta utána, mit miért tett, szerinte nehéz dolga volt, mert kevés felvétel maradt az énekesnőről.

Liptai Claudia

Fotó: TV2

Blueslegendával folytatódott a Sztárban sztár

Sipos Tomi volt az ellenfele, Deák Bill Gyulát kellett alakítania ezen az estén. Stohl arról beszélt, hogy Bill életében nagy tragédiák voltak, ő átérezte a dalban a fájdalmat, szerinte ez „színészi munka” volt. Liptai Sipos hangjáról beszélt, dicsérte, Ramóna pedig bevallotta, hogy „szerelmes a tehetségébe”, és amúgy is imádják az Irigy Hónaljmirigyet. A zsűri egyértelműen döntött, náluk 4-0 lett, Sipost látták jobbnak. A nézőknél is ő lett a jobb, a zsűri pedig nem mentette meg Völgyesi Gabit, így ki is esett, ő az este első búcsúzója.

„Nem bírom azokat a versenyzőket, akik megsértődnek” – mondta Liptai Claudia búcsúzásképp, de Stohl sem adott neki újabb lehetőséget.

