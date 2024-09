Pofátlan produkcióval készül a Sztárban sztárra egy énekes

Sok érdekessége van a TV2-n tegnap este indult Sztárban sztár All Starsnak, egyike az, hogy visszatért a csatornára Puskás Peti, illetve riválisa lesz a verseny során felesége, Dallos Bogi is. Puskás amúgy a TV2-n tűnt fel, a Megasztárban, a Sztárban sztár első évadjában is szerepelt. Akkor négy adásban láthatták őt a nézők, mögötte végzett Soma, Delhusa Gjon és Dér Heni, azt a 2013-as évadot nyerte Bereczki Zoltán.

Sztárban sztár, Puskás Peti

Fotó: TV2

A visszatérő énekes elmondta, hogy 40 lesz, de nem érzi magát öregnek. "Nagyon furcsa érzés volt visszatérni, rég volt már... több mint tíz éve, azóta gyerekek elvégezték az iskolát, lediplomáztak... furcsa érzés visszanézni. Persze nagyon csalódott voltam, amikor kiestem. Negyven leszek, de nem érzem magam öregnek" - magyarázta.

Volt több kedvenc pillanata, Tina Turnert kellett megformálnia, de Máté Péter is nagy kedvenc volt neki - igaz, kiesett vele, de szerette. Mint mondta a TV2-nek, taktikája nincs, de szerinte nem kell olyan véresen komolyan venni a dolgokat. "Akkor még nem tudtuk, az első évadban, hogy mi lesz. Felkészültem, mint akkor is, de a lényeg, hogy élvezni kell. Most pofátlan produkcióra számíthatnak, a dal is pofátlan és a szereplő is" - jegyezte meg a ma esti adással kapcsolatban.

Videón Puskás Peti:

