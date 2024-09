A külföldi világsztárnak is tetszett a Sztárban sztár énekesének előadása

Teddy Swims volt Szabó Ádám feladata, meg is oldotta ügyesen. A Sztárban sztár All Stars első idei show-jára felfigyelt az eredeti előadó is.

Mint írtuk, párbajokkal indult a különleges évad a TV2-n, voltak felemelő, megható és igen vicces pillanatok egyaránt. A Sztárban sztár All Stars első tizenkét énekeséből négyen már ki is estek, vasárnap tizenkét újabb énekes mutathatja meg, mit tud. A Sztárban sztár híre eljutott Teddy Swimshez is

Fotó: AFP Szabó Ádám feladata a szeptember 7-i adásban Teddy Swims volt, ügyesen meg is oldotta, továbbjutott, produkciója sokaknak tetszett. Most közösségi oldalán lelkesen jelentette, hogy a világsztár felfigyelt rá: Fotó: Szabó Ádám, Facebook Szombat este Tilla műsorvezetésével kezdetét vette a TV2 ikonikus műsorának, a Sztárban sztárnak a 10., All Stars évada. Az új évadban a versenyzők párbajok formájában csapnak össze, már az első adásban több énekestől búcsút kellett venni. A szeptember 7-i, szombati adás Tóth Gabi és expárja, Trap kapitány párbajával indult, de színpadra lépett Keresztes Ildikó és Szabó Ádám, Király Linda és Hevesi Tamás, Kiss Ernő Zsolt és Peter Srámek, Zámbó Krisztián és Opitz Barbi, valamint Gubik Petra és Oláh Ibolya párosa is. Kiváló estével nyitott a Sztárban sztár Szombaton Tóth Gabi Anastacia, Trap kapitány Szécsi Pál, Opitz Barbi Kovács Kati, Keresztes Ildikó Raffaella Carrá, Szabó Ádám Teddy Swims, Gubik Petra Shania Twain, Kiss Ernő Zsolt a George Baker Selection, Peter Srámek Tóth Gabi, Király Linda Oszvald Marika, Hevesi Tamás Simándy József, Zámbó Krisztián Korda György, Oláh Ibolya pedig Hofi Géza, egy-egy dalát vitte színpadra. Itt nézhet képgalériát a nagyszerű estéről. Ma este folytatódik a nagy show a TV2-n tizenkét új énekessel, hat párbajjal! Minden videót visszanézhet itt.

