Nézze meg a Sztárban sztár történetének legjobb pillanatait!

A hetedik évad is óriási nézettséggel ment, ebben küzdött Szabó Ádám és Tóth Andi - még egy párt alkottak, amikor a felvételek elkezdődtek, de szakítottak a végére. Szabó nyert, Tóth Andi később a Dancing with the Starsban jutott csúcsra. A nyolcadik évadban Vavra Bence győzött, Marics Petit megelőzve, a kilencedikben pedig Gubik Petra nyert, ez volt az egyetlen évad, amikor három nő jutott be a fináléba (a győztes mellett még Schoblocher Barbara ás Oláh Ibolya.)

A 10. évad megy épp a TV2-n, tegnap, szeptember 28-án volt a műsor, a Sztárban Sztár All Starsnak a hatodik élő show-ja. Ezúttal is tíz elszánt sztár bizonyított a színpadon, azonban ismét két versenyzőtől kellett búcsúzni. Liptai Claudia röviddel korábban kórházba került, övsömör támadta meg a szervezetét, azonban már jobban van, így Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András társaságában foglalt helyet a zsűriszékben. A tegnapi msor eseményeiről itt olvashat hosszabban, itt pedig sok videót talál.