Sztárban sztár: Vastag Tamás még maradt volna, Pál Dénesnek nem lejtett a pálya

"Mindent köszönök, tényleg! Nagyon szerettem ezt a műsort, és minden egyes héten próbáltam valami újat hozni az előzőhöz képest. Valami olyat, amit előtte még nem csináltam, leutánozni azokat a karaktereket, akiknek a bőrébe bújtam. Nekem ez a Sztárban sztár. Sokan írjátok, hogy nem kaptam jó feladatokat - ezzel nem értek egyet! Nem kaptam könnyű feladatokat, ez igaz, de mindegyik egy tőlem nagyon távoli kirándulás volt, amivel egy dolgot akartam: szórakoztatni, másvalakit alakítani, mint aki vagyok. Erről szólt a mai produkció is" - írta közösségi oldalán Pál Dénes, a Sztárban sztár All Stars egyik kiesője.

Pál Dénes, mint Szűcs Judith a Sztárban sztárban

"Nem lejtett a pálya, valóban, de én jobban szeretek hegyet mászni... Egyet sajnálok azért, szerettem volna kapni egy szép pillanatot ebben a műsorban, és ez nem adatott meg, de a műsoron túl is van élet. Ezeket a pillanatokat a színpadon élem meg, olyankor, amikor nektek énekelek, és ez így van jól. Hamarosan jön az új dal. Drukkolok a többieknek, en pedig alszom egy jót és holnap társasozom a kislányommal egyet végre!" - írta, jelezve, hogy a családja részben bánkódik a kiesés miatt, de ugyanakkor örül is, mert többet lesz otthon velük.

Nélkülük megy tovább a Sztárban sztár

Az este másik kiesője Vastag Tamás volt, aki úgy érzi, nem adott ki magából mindent. "És már vissza is változtam Vastag Tomivá... nagyon szépen köszönöm a szavazatok és hogy támogattatok és velem voltatok végig! Ez egy játék és egy verseny, mások jobbak voltak! Ez van. Megyünk tovább, mint Vastag Tamás, pihenjetek ti is egy jót, hajrá mindenki! Hálás vagyok, hogy számítottak rám a TV2-nél és idáig is eljuthattam veletek. Még pontosan egy adást maradtam volna nagyon szívesen, de ezt már nem tudjuk meg... igyekeztem 100%-ot adni, valószínűleg a mostani 100% nem az amúgy 100%-om. Szeretlek titeket!" - írta követőinek. Minden videót itt talál.

Vastag Tamás, mint Koós János, Sztárban sztár All Stars

Tegnap, szeptember 28-án lement a Sztárban Sztár All Starsnak a hatodik élő show-ja. Ezúttal is tíz elszánt sztár bizonyított a színpadon, azonban ismét két versenyzőtől búcsúznunk kellett. Liptai Claudia nemrég kórházba került, övsömör támadta meg a szervezetét, azonban már jobban van, így Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András társaságában foglalt helyet a zsűriszékben. Az este eseményeiről itt olvashat hosszabban.