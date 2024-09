Színészkedés volt csak Árpa Attila elverése az RTL bukott műsorában

Folytatódott az RTL szégyenműsora, a Sztárbox, az ötödik adásra pedig már rendes versenyzőket is alig talált a csatorna: az este fő attrakciójának szánt gálameccsen Bárdosi Sándor vállalta, hogy vélhetően megrendezett körülmények között megpüföli Árpa Attilát – aki egyébként eleve értelmetlenül volt ott a "gigászok csatájának" nevezett fordulóban, hisz Brasch Bence legutóbb kiütötte.

Sztárbox: Árpa Attila és Bárdosi Sándor műmeccse

Fotó: RTL / RTL

A láthatóan így is elfáradt Árpa Attila most kihúzott négy menetet, de ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy megvolt előre a koreográfia. A Facebookon sok negatív hozzászólás érkezett Bárdosi Sándor pontozásos győzelméhez,

többen műbalhénak, parasztvakításnak látták a mérkőzést.

"Sanyi: »Volt 1-2 pillanat amikor úgy éreztem, tényleg odavágok neki«. Ezzel nagyjából mindent elmondott a meccsről. Egy színjáték volt az egész, Sanyi kb. a 20%-át rakta bele annak, amit tud. Aki minimálisan is ért a küzdősportokhoz, tisztán láthatta a lefojtott ütéseket, kihagyott kontrákat etc. Nem egy ligában vannak, ez így csak parasztvakítás volt" – írta valaki.

Valaki ezt tényleg komolyan vette?

Mintha egy tízéves fiúval boxolna, végig bolondoztak, Sanyi nem ez a szint, kesztyűzgetett egy amatőrrel" – írta másvalaki. "Elképesztő izgalmas volt, végre nyugodtan tudtam aludni közben. De most komolyan, alibi a meccs, kevesebb nem több néha?" – szólt hozzá megint más gúnyosan.

Sztárbox: sok izgalom ezúttal sem volt

Az adás egyébként Horváth Tamás és Sárközi Ákos langyos meccsével indult, majd azon kellett volna izgulni, hogy két könnyűsúlyú nő hogyan veri össze egymást – Sári Vivien influenszer ugyanis véresre verte Dér Henit. A többórás programot most is jobbára fecsegéssel, illetve Gáspár Laci dalpremierjével töltötték ki, sok izgalom ezúttal sem volt az adásban – Kovács István, Kokó ringbe való visszatéréséből is csak annyi lett, hogy bíróként ő asszisztált Árpa Attila és Bárdosi Sándor bohóckodásához.

Az erőszakos és primitív műsor annak ellenére indult újra idén, hogy az RTL korábban komoly büntetéseket is kapott miatta: az egyik adásnál például a rosszul megválasztott korhatári kategória miatt 10 millió forint bírságot rótt ki rájuk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa.