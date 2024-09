Sztárbox: rengeteg vérrel és kínos önreklámmal folytatódott az RTL Klub szégyenműsora

Az első mérkőzést Dóra Béla színész "vívta" a botrányairól és őrültségeiről ismert Varga Viktorral: sikerült az eddigi évadok talán legkínosabb perceit produkálniuk, ugyanis szinte végig csak egymást ölelgették a ringben, már a látszatra sem adtak, hogy itt valódi bokszmeccsről lenne szó.

Kínos jelenetekkel nyitott a Sztárbox

A második körben Pulai Imre egykori olimpiai bajnok kenus és Király Péter RTL Klub-sorozatszereplő lépett a ringbe, akinek az orrából már az első menetben elkezdett ömleni a vér. Az első évadhoz képest a Sztárbox csak még szánalmasabb lett: egyértelmű, hogy az RTL Klub képtelen valójában kitölteni a 200 perces műsoridőt azzal, amit a nézőiknek ígérnek, ehelyett a műsorvezetőik kínosan igyekeznek a csatornát népszerűsíteni vagy egymással fecsegni élő adásban. Aki a rengeteg reklám, önpromó és kínos csevegés után még a képernyő előtt bírt maradni, az láthatta Törőcsik Dani tetováló és Veréb Tamás színész találkozását a ringben, de túl sokat azért nem láthatott belőlük.

Veréb egy ponton abba is hagyta inkább az egészet,

azt mondták, hogy a felkészülés közben eltörte az orrát, sérülten szerepelt.

A nézőket a műsor után érkezett kommentek szerint most sem sikerült szórakoztatni a csatornának, már az elmúlt hetekben is sokakat zavart a rengeteg önreklám és a mérkőzések minősége. "Mik voltak ezek a rossz meccsek?" - írta egy kommentelő hétfőn az Instagramon, de a műsor Facebook-oldalán is folyamatos az elégedetlenkedés.

Ez a sok reklám borzalom! Csoda, hogy a rövid meccsek közbe nem ékelnek be egyet-egyet.

Közben hajat mostam, vacsorát csináltam, elmosogattam… Borzalmas volt ez a sok reklám most!" - írta egy csalódott néző, és hasonlóan fogalmazott egy másik is: "Én csak azon csodálkozom, hogy lehet 3 meccset (ami sokszor végig se megy) több, mint 3 órásra nyújtani?"

Rengeteg büntetést kapott az RTL Klub a műsor miatt

Mint írtuk, ősszel új évadot indított az RTL Klub a 18 év után megújított erőszakos és primitív műsorból, annak ellenére is, hogy tavaly rengeteg büntetést kaptak miatta: az egyik adásuknál például a rosszul megválasztott korhatári kategória miatt 10 millió forint bírságot rótt ki rájuk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa.