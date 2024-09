Egyre kínosabb az RTL Klub erőszakos szégyenműsora, már senki nem akar benne szerepelni

Még el sem kezdődött az RTL Klub szégyenműsora, a Sztárbox, már ketten is lemondták a szereplésüket azelőtt, hogy adásba kerültek volna. A sztárok között volt Henry Kettner influenszer is, aki kínos magyarázkodásba kezdett nemrég, és azt állította, hogy egy sérülés miatt mégsem tud megmérkőzni Noszály Sándorral. Ez azért is volt nevetséges, mert pár nappal korábban Pápai Joci is erre hivatkozva mondta le a versenyt, így Kettnernek meg sem kellett erőltetnie magát, hogy milyen indokkal ne szerepeljen az erőszakos műsorban, amiben lényegében alig látható az, amit a nézőknek ígérnek, azaz a boksz.

Senki nem akar szerepelni az RTL Klub szégyenműsorában

Fotó: Sztárbox Instagram

Aki véletlenül odakapcsol, annak szinte esélytelen, hogy lásson valamit abból, ahogyan a hazai celebek egymást püfölik a ringben, hiszen az órákon át tartó műsorban maximum 20 perc a lényeg, a többi az értelmetlen locsogás, más műsorok hirdetése és az RTL Klub ajnározása saját maguk és műsorvezetőik által. A Sztárbox így még szánalmasabb lett, hiszen nem tudják valójában kitölteni a főműsoridőt azzal, amit a nézőiknek ígérnek, ehelyett a műsorvezetőik kínosan igyekeznek a csatornát népszerűsíteni, ebből viszont nagyon kellemetlen helyzetek adódnak a műsorban, az egyértelműen erőltetett interjúk és párbeszédek közben.

Az egyik műsorvezető a már tavaly is sokakat idegesítő Csobot Adél, aki úgy tűnik, néha elfelejti, milyen műsort vezet, és kacarászva ront be az épp készülődő celebek öltözőjébe; ezzel a módszerrel próbálja feldobni az unalmas hangulatot a rettentő hosszú bokszmentes időszakokban. Az RTL Klub természetesen ebbe a műsorba is beleerőszakolta Majkát, aki szerint vicces folyton alázni a csatornát, ahol dolgozik, azok pedig tűrik neki, hiszen azt hiszik, hogy nagyobb nézettséget hozhat a bukott műsoraiknak.

Miller Dávid is elvállalta a bohóckodást a csatorna erőszakos műsorában, a Sztárboxban

Fotó: Miller Dávid Instagram

Akinek volt türelme kivárni a lényeget, az láthatta, ahogy Miller Dávid megveri Varga Ádám színészt, aki valószínűleg kicsit rájátszott a szerepére, hiszen pár percig a padlón feküdt, majd saját lábán távozott a ringből a veresége után. A második mérkőzésen Berki Krisztián exe, Hódi Pamela és Halastyák Fanni, azaz Nemazalány püfölték egymást, amit már a saját kommentátoraik is cicaharcnak csúfoltak. Végül az énekesnő nem vállalta a negyedik menetet és feladta a harcot, valószínűleg ő is arra várt, hogy mikor szállhat ki a versenyből, csak kínos lett volna, ha három celeb is kiszáll az első adás előtt.