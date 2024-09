Sztarenki Dóra egy hónapig titkolta, hogy megszületett a gyereke

Sztarenki Dóra az Instagramon közölte, hogy már egy hónapja megszületett a kisfia: "09.29. Akartam volna valami szép és nemes képet, amivel elmesélem, nem maradtam örökre terhes, de rájöttem, nem érdekel, úgysem az a valóság, hogy szép ruhában, laza sminkben vigyorgok a kertben. Egy hónapja megérkezett a fedélzetre Ferkó! A Honvéd kórházban látta meg a napvilágot hihetetlenül csodálatos emberek között, akiknek örökre hálás leszek" – írta a színésznő közös fotójuk mellé. Nézze meg!

Sztarenki Dóra április végén szintén az Instagramon jelentette be, hogy terhes. "Állapotok. 22." – a bejegyzése mellé akkor csak ennyit írt, amivel valószínűleg azt jelezte, hogy épp a terhessége 22. hetében járt.

Sztarenki Dóra titokban ment férjhez

A színésznő korábban azt sem verte nagydobra, hogy férjhez ment: az esküvő titokban – szűk családi körben, a nyilvánosság kizárásával – zajlott 2022-ben, a ceremóniáról csak utólag került ki az Instagramra néhány fotó. A férjével, Fábián Zoltánnal két évig voltak egyébként egy pár, mielőtt összeházasodtak.

Sztarenki Dóra korábban már a gyerekvállalásról is beszélt, bár akkor épp úgy nyilatkozott, hogy idegesíti, ha erről kérdezgetik, szerinte ugyanis a társadalom túl nagy nyomást helyez a nőkre ezzel kapcsolatban. "Most már tudom azt mondani, hogy igen, férjhez mentem, de aztán jön a következő kérdés, hogy mikor lesz gyereked. Aki nem is stresszelne ezen, arra a társadalom teszi rá a plusz nyomást. Én most már eldöntöttem, hogy ha még egyszer megkérdezi tőlem valaki, hogy mikor lesz gyerekem, megmondom, hogy akkor, amikor megtanulod, hogy mit kérdezz! Hagyjanak békén ezzel, nem akarok erről beszélni, ez nem a te dolgod! Majd lesz, amikor úgy alakul" – nyilatkozta régebben a színésznő.

Honnan ismerheti Sztarenki Dórát?

Sztarenki Dóra az ExperiDance tánctársulatban tűnt fel, a Terápia című sorozattal viszont színészi karrierbe kezdett. A magyar HBO másik sorozatában, a Társas játékban is szerepelt, de többek között olyan produkciókból is ismerős lehet színházi munkái mellett, mint a Hacktion: Újratöltve, A martfűi rém vagy a #Sohavégetnemérős.