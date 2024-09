Többórás késések, szánalmas hakni - világsztárok botrányos magyarországi koncertjei

2006. május 31-én telt ház várta a Guns N’ Rosest a budapesti Papp László Sportarénában – ami nem csoda, hiszen a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik szupercsapatáról, egyik legismertebb rockzenekaráról van szó, olyan gigaslágerekkel, mint a November Rain, a Welcome To The Jungle, a Sweet Child O’Mine vagy a Paradise City. Ami biztos, hogy a nézők zöme nem érezte magát a Paradicsomban, mert minimális tájékoztatást kaptak arról, mi történik, miközben órákig ácsorogtak a drága jegyükkel a zsebeikben, a sztárok pedig nem bukkantak fel.

Sztárok - Axl Rose 2006 májusában

Fotó: AFP

A bulit végül megtartották, de másnap nem azzal volt tele a sajtó, hogy mennyire jó volt a hangosítás, vagy milyen formában vannak a zenészek, micsoda slágereket játszottak, inkább az volt a téma, hogy majdnem három óra késéssel kezdődött a koncert, este kilenc helyett majdnem éjfélkor. Nagyon sokan vidékről érkeztek a koncertre, el lehet képzelni egy békéscsabai vagy soproni rockrajongót, aki még aznap haza akart volna indulni, de háromnegyed tizenkettőkor még nem volt sehol Axl Rose.

Szeszélyes sztárok

A magyar előzenekar, a Sex Action rendesen leadta a tervezett programot, eljátszotta, amit akart, majd megkezdődött a hosszú várakozás. A tömeg egyre idegesebb lett, várták a világhírű bandát, de csak annyi tájékoztatást kapott a nézősereg, hogy technikai problémák adódtak. Akkor még mindenki abban bízott, hogy 20 percen belül színpadon a csapat, de a rajongók egy része reményvesztetten már arra gondolt, hogy az énekes meg sem érkezett, vagy ha mégis ott van, akkor nincs olyan állapotban, hogy fellépjen.

Axl Rose 2006-ban

Fotó: AFP

Kilencre (más forrás szerint nyolcra) volt meghirdetve, úgyhogy este tizenegy óra körül már sok ingerült ember indult haza (egyes források szerint százan, más szerint ezren is), a többnyire zárt, kinti pénztáraknál pedig sokan követelték, hogy azonnal fizessék vissza a jegyük árát. A beszámolók szerint lincshangulat volt a sportcsarnokban és környékén.

Fájdalmai voltak

Axl Rose ekkor már a Papp László Sportarénában volt: információk szerint azt kérte a szervezőktől, hogy az őt szállító autótóból kiszállva az öltözőig vezető folyosón egyetlen emberrel se kelljen összefutnia, ne kellejen senkivel társalognia. Állítólag negyed 12-kor Axl Rose valamilyen hátsó helyiségben feküdt, és masszírozzák a hátát, miközben ezrek vártak rá egyre idegesebben. A buli el sem kezdődött, de már az utolsó söröshordókat verték csapra.