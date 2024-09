Gyászol a magyar zenei világ, többen élő adásban sírtak

A TV2 idén immár ötödik alkalommal tűzte műsorára az Ázsia Expresszt Ördög Nóra műsorvezetésével. A szeptember 1-én indult szuperprodukció ezúttal a Fülöp-szigeteken és Tajvanban forgott. Az ázsiai kalandban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek a sztárok - a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende. Szeptember 2-án kiderült, hogy a műsor ragyogó nézettséggel nyitott.

Sztárok a képernyőn - remekel az Ázsia Expressz

Fotó: TV2

Tőlük búcsúztunk a héten

88 éves korában meghalt a T. J. Hooker című tévésorozat és a Navarone ágyúiban is látott színész, James Darren.

Itthon a zenei világ gyászolt, meghalt az Apostol tagja, Pete László, vagy ahogyan sokan ismerték Totó. A szomorú hírt a zenekar közölte a közösségi oldalán. "Fájó szívvel búcsúzunk Pete László (Totó)! Amíg éltél szerettünk, amíg élünk nem feledünk!" - olvasható az Apostol együttes közleményében.

Ugyancsak meghalt Lagzi Lajcsi zenésztársa és barátja, a Lagzi Laci néven ismert Kozelka László. "Kozelka Laci volt az egyedüli, akire tőlem a 'Lagzi' név átruházásra került. Nem feltétlenül a technikai vagy a hangszeres tudása, hanem mindenképpen az emberi személye és nagysága miatt döntöttem így" - mondta róla Lagzi Lajcsi.

Szintén heti hír volt, hogy 34 évesen meghalt a Rich Homie Quan néven fellépő rapper, Devontay Lamar DeQuantes, az atlantai szcéna ismert alakja.

Majka megbukott, az Ázsia Expresszben botrány volt

Ami a tévéműsorokat illeti, a napokban kiderült, mikor indul a Megasztár a TV2-n, Majka pedig az első adással elbukott az RTL Klubon, a Kalandra fal nagyon kevés nézőt érdekelt.

Megvolt a TV2-n nagy sikerrel futó Ázsia Expressz történetének legnagyobb kiborulása is. A TV2 utazós-kalandos valóságshow-jának szeptember 4-i adásban két páros is durván összeveszett. Ahhoz képest, hogy csak pár napja megy az Ázsia Expressz, sokan már most kikészültek, nehezen bírják a megpróbáltatásokat, a koszos, ismeretlen helyen alvást, és a rendszeres, bőséges táplálkozás hiánya is idegesít sokakat.