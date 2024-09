Szinte sosem hord felsőt a fiatal kanadai énekesnő - képek

Bizonyára sokaknak ismerős lehet Tate McRae neve, hiszen az utóbbi időben egyre több slágerét lehetett hallani a rádióban. Szülőhazájában már ünnepelt sztárnak számít, rengeteg fellépése van, de nem csoda, hiszen elképesztő látványt nyújt a színpadon, mindamellett, hogy Britney Spears fénykorát idézi meg zenéivel és megjelenésével egyaránt. A merész énekesnő nem sokat bajlódik az öltözködéssel, nem is szeret túlzásokba esni, általában extrém rövid sortot és melltartót visel, felsőt annál ritkábban vesz magára.

Tate McRae hihetetlenül szexi és vadító

Már tinédzserként ismertté vált Tate McRae

Tate Rosner McRae kanadai énekesnő 2003-ban, Kanada alapításának ünnepnapján született az albertai Calgaryban, skót származású kanadai apa és német származású anya gyerekeként. 4 éves korában az édesapja munkája miatt családjával Ománba költözött, ahol édesanyja táncórákat adott, és három évig éltek ott.

13 éves korában a So You Think You Can Dance című amerikai valóságshow-sorozat első kanadai döntőseként vált ismertté a tengerentúlon. A lányt 2019-ben szerződtette az RCA Records, miután dalait felkapták az interneten, köztük a 2017-es "One Day" című dala vírusként terjedt a hallgatóság körében. 2020 januárjában már meg is jelentette első lemezét, mely az All the Things I Never Said címet kapta. A következő kislemeze, a "You Broke Me First" már nemzetközi sláger lett, és a Billboard Hot 100-as listáján a 17. helyen végzett. 2021-ben McRae volt a legfiatalabb zenész, aki felkerült a Forbes 30 Under 30 listájára.

Nézzen képeket a szexi énekesnőről, aki szinte mindig csak melltartót hord!