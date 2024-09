Lenyűgözte a világsztárt a budapesti Terror Háza - fotó

A Social Network – A közösségi hálóért, Mark Zuckerberg megformálásáért Oscar-díjra is jelölt Jesse Eisenberg jelenleg az illuzionista szélhámosokról szóló Szemfényvesztők harmadik részét forgatja Budapesten, itt-tartózkodása során pedig a Terror Háza Múzeumot is meglátogatta. A nem mindennapi vendégről az intézmény számolt be a Facebook-oldalán, nézze meg a bejegyzést!

"Micsoda múzeum/kordokumentum/emlékeztető! Köszönöm! - Jesse Eisenberg, New York" – írta a vendégkönyvbe a színész, akiről fotó is készült a 20. századi diktatúrák áldozatainak emlékére létrehozott kiállításon. Mint a múzeum posztjából is látszik, Jesse Eisenberg ráadásul magyarul próbálta megköszönni az élményt, angol nyelvű bejegyzése végén "kösönom"-ot írt.

Nem csak a Terror Háza Múzeum érdekelte

Jesse Eisenbergről már korábban kiderült, hogy érdeklődik a magyar, illetve európai történelem iránt, az 55 éves Figaro bűvészboltban járva például arról faggatta a tulajdonost, hogy az üzlet annak idején miként működhetett legálisan a keleti blokkban – de egyébként is igen nyitott volt, több bűvésztrükkre kíváncsi volt.

"Bár a Szemfényvesztők-filmekben a bűvésztrükkök filmtrükkök vagy kézdublőr által bemutatott mutatványok, Jesse Eisenberg, talán pont a filmek és bűvész karaktere hatására, komolyan érdeklődik a bűvészet iránt.

Konkrét trükköt, összefűzött lapos kártyacsomagot keresett, de nem ragadt le a bűvészet egyetlen ágánál...

Kollégám, Vince rengeteg trükköt mutatott neki. Érdekelte a mikromágiás Hol a piros?, de mentalista trükköt is vásárolt. Sőt nagyon szerette volna megtanulni a kártyaszínezést, ami a filmben is látható, ám ott nem ő csinálta. Szóval kapott belőle egy tízperces gyorstalpalót. Ki tudja, még az is lehet, hogy a nálunk szerzett tudását nemcsak a való életben, de a filmben is kamatoztatja!" – mesélte a találkozás idején a bűvészbolt tulajdonosa, Szabó István.

A film más sztárjai is feltűntek már Budapesten

A Szemfényvesztők 3 más sztárjai is feltűntek már a közelmúltban Budapesten: Morgan Freeman a Déryné étterembe tért be, Isla Fisher pedig kínos posztot tett közzé az Instagramon, a magyar Parlamentről ugyanis azt hitte, hogy Prágában van.