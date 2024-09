The Boroughs: A Stranger Things alkotói nyugdíjas hősökről készítenek új sorozatot

Az Oscar-díjas Geena Davis, Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters és Bill Pullman főszereplésével jelentették be a Stranger Things alkotói, a Duffer Brothers készülő legújabb sorozatát, a The Boroughs-t. A Netflix fenegyerekei Hawkins vagány tinijeit és a kisvárosi hangulatát most az új-mexikói luxusra cserélik, ahol egy nyugdíjas közösség lakói keverednek különböző természetfeletti kalandokban.

Geena Davis lesz az egyik főszereplője a The Boroughs egyik főszereplőjeként tér vissza a vászonra

Fotó: Northfoto / Northfoto

The Boroughs: Ez lesz a Stranger Things utódja?

A sorozatról az alkotók szűkszavúan annyit árultak el, hogy a casting után hamarosan a forgatás is megkezdődik, valószínűleg év vége felé, ugyanis akkoriban várható, hogy a Stranger Things ötödik, lezáró évadának a felvételivel elkészüljenek. A közkedvelt széria fináléjára Millie Bobby Brown, Winona Ryder és David Harbour mellett új szereplőként a Terminátor veterán amazonja, Linda Hamilton is csatlakozott. Az új sorozatban szintén alkotóként és producerként vesz részt a testvérpár.

Egy festőinek tűnő nyugdíjas közösségben, botcsinálta hősök egy csoportjának össze kell fognia, hogy megakadályozzák, hogy egy természetfeletti fenyegetés ellopja azt az egyetlen dolgot, amelyből nekik nincs már túl sok, az időt

– tudatták a producerek.

Vajon lehet a Stranger Things utódja a The Boroughs?

Fotó: Netflix

Egy szerethető sorozatot ígérnek a The Boroughs alkotói

A bejelentés után már megindultak a találgatások a rajongók körében. Sokan már most, ezután a két mondat után úgy gondolják, ez a széria lesz a Stranger Things méltó utódja, ami 2025-ben ér véget a Netflixen négy, kolosszális sikerű évad után.

„Míg a The Boroughs hőseinek néhány évnyi korelőnyük van a Stranger Things gyerekszerepőivel ellenben, azonban ők is hasonlóan szeretni való csapatot alkotnak, és alig várjuk, hogy csatlakozzanak a nézők hozzájuk egy kalandra, ami félelmetes és vicces és mélyen megható lesz” – fűzték hozzá a producerek. Premierdátum még nincs, de minden valószínűség szerint 2026 előtt nem láthatjuk a szériát.