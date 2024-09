The Last of Us 2: Itt az igazi zombiapokalipszis

Szeptember 26-a a zombiapokalipszis napja, legalábbis a videójáték és a MAX rajongóinak biztos. Éjjel ugyanis befutott a The Last of Us 2. évadának az előzetese. A Pedro Pascal és Bella Ramsey nevével fémjelezett sorozat folytatására közel két éve várunk, de az előzetes ígérete szerint jövőre újra izgulhatunk hőseinkért a zombiapokalipszis világában.

The Last of US 2 legendás gitárjátéka Fotó: YouTube/Max

The Last of Us 2 évad új karakterei

A sztorit még nem spoilereznénk el azoknak, akik nem játszottak a legendás PC-játékkal, de az igazi rajongók tudják, miért Ellie gitárjátékával kezdődik az előzetes. Ami biztos, dráma helyett az akcióé lesz a főszerep, ugyanis még több, még brutálisabb zombi kívánja felfalni hőseinket ebben az évadban. A poszt-apokaliptikus sorozat új évadában megtalálhatjuk majd az alapul szolgáló videójáték több karakterét is. A Westworldből ismert, Oscar-jelölt Jeffrey Wright, Isaac karakterét hozza; a Kedves Evan Hensen musicalben nagyot alakító Kaitlyn Dever Abby szerepében lesz látható; Isabela Merced pedig Dinát játssza majd.

Egy titkot azonban meghagytak a rajongóknak: a Beetlejuice, Beetlejuice sztárja, Catherine O'Hara egy, a fanok számára is ismeretlen szerepben tűnik fel. A karaktere egy pszichológusra emlékeztet az előzetes alapján, és úgy tűnik, a 70 éves komikus egy nagyszabású drámai szerepben is kipróbálhatja magát végre.

A The Last of Us 2 évadának premierje 2025-ben várható.