Érkezik a The Walking Dead: Daryl Dixon folytatása: hatalmas fordulatok várhatóak

Kis darabokra hullik a Walking Dead-univerzum, a kultsorozat vége után több spinoff is készült. Az egyikben Norman Reedus tér vissza, persze Daryl Dixon karakterében. Először úgy volt, hogy Carol is ott lesz vele, hiszen kettejük közt mindig nagyon szoros volt a kapocs, de Melissa McBride végül kiszállt a projektből, mondván, nem tud hónapokig forgatni Európában - családja és más munkák miatt. Hamarosan pedig folytatódik a nagy sikerű The Walking Dead: Daryl Dixon, mely már a második évad évaddal debütál az AMC csatornáján.

Részlet a The Walking Dead: Daryl Dixon című sorozatból

Fotó: AMC

Miről szól a The Walking Dead: Daryl Dixon folytatása?

A közönségkedvenc Daryl Dixont (Norman Reedus) és Carol Peletiert (Melissa McBride) középpontba állító sorozat új évada ott veszi fel a fonalat, ahol az első évad abbamaradt. A két címszereplő régi démonokkal néz szembe, miközben Carol a barátja megtalálásáért, Daryl pedig a Franciaországban maradással kapcsolatos döntésével küzd, ami feszültséget okoz a Fészekben. Emellett Genet (Anne Charrier) mozgalma is lendületet vesz, ami a Pouvoir-t és a Remény Unióját konfliktushelyzetbe állítja a Franciaország jövőjéért folytatott harcban.

Mikor lesz látható?

A 6 epizódos második évad magyar premierje a világpremierrel egy időben, angol nyelven 2024. szeptember 30-án 03:00-kor látható, míg szeptember 30-án 22:00-kor magyar szinkronnal is elérhető az AMC-n a rajongók számára. A sorozat népszerűségét jól mutatja, hogy a 3. évada forgatási munkálatai nyáron megkezdődtek Spanyolországban.

A magyar rajongók 2025-ben sem maradnak új TWD-sorozatok nélkül: januárban érkezik az AMC-re a Dead City első évada, ezt követően pedig szinte azonnal, az USA-premierrel egy időben követhetik kedvenc karaktereik sorsát a zombiapokalipszis sújtotta világban a sorozat második évadában.

12 év után ért véget a The Walking Dead

A jelenlegi, tizenegyedik évadával véget ért a The Walking Dead, tizenkét év után lezajlott az utolsó forgatási nap is – amiről a zombis sorozat abszolút főszereplője, a Darylt játszó Norman Reedus is megemlékezett korábban az Instagramon. "Micsoda egy menet volt" – írta lapozható bejegyzéséhez, amelyben egy videót és egy fotót láthattunk.