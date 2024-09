Hihetetlen dolog miatt tiltotta le a TikTok a szőke bombázót

A 22 éves, New Yorkban élő Liv Schmidt közel 700 ezer követőt gyűjtött a TikTokon életmódvideóival, amelyekben jórészt saját fogyókúrás tippjeit népszerűsítette – ezeket azonban veszélyesnek minősítette a közösségi oldal, így letiltotta az influenszert, aki értetlenül áll a történtek előtt.

Liv Schmidt: tanácsai miatt tiltotta le a TikTok

Fotó: Instagram/Liv Schmidt

A TikTokot dietetikusok és más táplálkozási szakértők figyelmeztették, hogy az oldalukon népszerű Liv Schmidt veszélyes fogyókúrás módszereket terjeszt, "Mit eszem egy nap?" típusú videóival és természetesen az általa reklámozott termékekkel káros és egészségtelen trendet diktál.

Az influenszer elve nagyjából annyi, hogy "fontos, hogy soványak maradjunk", amivel a szakértők szerint inkább csak a rendellenes táplálkozást népszerűsíti, a követőinél étkezési zavarokat okozhat.

A TikTok a sorozatos tiltakozások hatására függesztette fel Liv Schmidt fiókját, hivatalosan is megbüntette a közösségi irányelvek megsértése miatt.

Letiltotta a TikTok – de mi volt a válasza?

Liv Schmidt értetlenül áll a történtek előtt, saját elmondása szerint összezavarodott és feldúlt a döntés miatt, úgy érzi, félreértették. "Saját magam és a személyes esztétikai elveim miatt szeretek sovány lenni, és ezzel szerintem nincs semmi baj... Egy eredeti dolgot próbálok felépíteni" – mondta a Wall Street Journalnak.

A lapnak azt is kifejtette, hogy a jelmondatként is megfogalmazott küldetése (megmenteni az Egyesült Államokat az elhízástól) saját személyes küzdelmeiből ered, hisz mindig is az volt a legfőbb célja, hogy jól érezze magát a bőrében.

Liv Schmidt: a fagyi még belefér?

Fotó: Instagram/Liv Schmidt

A kommentelők egy része Liv Schmidttel, másik részük a TikTokkal értett egyet. Volt, aki nemcsak betegesnek, de egyenesen életveszélyesnek tartotta az influenszer ténykedését: "Jobbat akarok a fiataljainknak. Fiatal lányok haltak és fognak meghalni az ilyen sz*rságok miatt, amiket az interneten tukmálnak rájuk" – írta egy hozzászóló.

"Nincs olyan nap, amikor ne adnék hálát istennek, hogy a 20-as éveimig nem töltöttem le a TikTokot" – osztotta meg másvalaki a véleményét az eset kapcsán a Redditen.