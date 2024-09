Tolvai Reni meztelen fenékkel készül a Sztárban Sztár All Starsra - fotó

Tolvai Reni a Sztárban Sztár All Stars szombati adása előtt az Instagramon üzent egy fotóval, amelyen egy szőke hajzuhatagnak tűnő szerelésben, a meztelen fenekét kivillantva látható pár "jeti" társaságában.

Tolvai Reni egy másik szettben, Lara Fabianként a Sztárban Sztár All Starsban

Fotó: TV2 / TV2

"Ma este újra Sztárban Sztár All Stars! 3 héttel ezelőtt 24-en voltunk, és most már csak 12-en vagyunk, amiből csak 4 lány, ami őszintén, nagyon megtisztelő nekem. Köszönöm a bizalmat, a támogatást és a rengeteg szavazatot, nem tudom elmondani, mennyire örülök, hogy itt lehetek. Este 19:15-kor kezdünk. Loveyou, TR" – írta a posztjához Tolvai Reni. Nézze meg!

A merész fotó egyébként az énekesnő korábbi szerepléséről készült, a Sztárban Sztár All Stars negyedik adásában ugyanis Doja Cattől adta elő a Demons című számot. Tolvai Reni először Lara Fabianként jutott tovább, a legutóbbi show-ban viszont veszélybe került, így Doja Cat mellett Billie Eilishként is színpadra kellett állnia – de végül mehetett tovább, Emilio és Orsovai Reni estek ki.

Tolvai Reni a legjobb 12-ben

Versenyben vannak még a Sztárban Sztár All Starsban, ők tehát a legjobb 12, akikről Tolvai Reni is írt:

Oláh Ibolya

Tóth Gabi

Szabó Ádám

Zámbó Krisztián

Gubik Petra

Peter Srámek

Tolvai Reni

Vastag Tamás

Sipos Tamás

Pál Dénes

Oláh Gergő

Puskás-Dallos Peti

Ahogy Tolvai Reni is írta a posztjában, a Sztárban Sztár All Stars 24 versenyzővel indult szeptember 7-én. A Sztárban Sztár tizedik szezonjaként is felfogható különkiadásban az elmúlt évadok énekesei közül jelentek meg jó páran, közülük már korábban kiestek az alábbiak:

Molnár Tibor Attila

Kiss Ernő Zsolt

Opitz Barbi

Keresztes Ildikó

Puskás-Dallos Bogi

Sári Évi

Völgyesi Gabi

Cserpes Laura

Hevesi Tamás

Király Linda

Emilio

Orsovai Reni

A két első hétvégén a Sztárban Sztár All Stars még dupla dózisban, szombaton és vasárnap is jelentkezett – mostantól azonban már csak szombat esténként fog menni, hisz szeptember 22-én, vasárnap indul a visszatérő Megasztár a TV2-n.