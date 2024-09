Többek között az énekesnő is vasárnap lépett színpadra a TV2 showműsorában, a jubileumi Sztárban sztár All Starsban, és már rég nem volt hasonló versenyhelyzetben. Tolvai Reni utólag elárulta, hogy nagyon rosszul lett a színpadon, hiszen ő is a kiesés szélére került az adás végén, és nagyon rosszul viselte ezt a helyzetet.

Stohl András gratulál Tolvai Reninek

Fotó: TV2

Én az élő műsorokban, ahol versenyhelyzet van, egyszerűen már nem tudom kezelni. Annyira rosszul vagyok, hogy az hihetetlen.

Forog a gyomrom, kerülget az ájulás… Ezeket a szituációkat én már nem tudom feldolgozni. Amikor azt mondta a Tilla, hogy még van három perc a szavazásra, az olyan volt, mintha egy évig itt kellett volna állnom… Idegőrlő, hogy nem tudod, hogy most te esel ki, vagy sem" - mondta Tolvai Reni, aki egy számára sokat jelentő dalt adhatott elő Sztárban sztár színpadán, hiszen Lara Fabian Caruso című szerelmes dalát énekelhette, amit annak idején a Megasztár döntőjében is előadott, mielőtt megnyerte a versenyt. Azonban annyi nehezítés volt most számára, hogy az eredeti előadó hangját is utánozni kellett, nem volt elég szépen énekelni a dalt.

Tizenöt év után énekeltem újra ezt a dalt. Most az volt a feladat, hogy Lara Fabian hangszínét kellett leutánozni.

Régen a Megasztárban ugye a saját hangomon énekeltem. Ez a dal most visszahozott minden emléket, a döntőt, hogy megnyertem a versenyt… Még nem tudom, hogy hogy teljesítettem, majd vissza fogom nézni. A próbához képest gyengébb volt szerintem" - magyarázkodott a Ripostnak az énekesnő, akit a közönség végül megmentett a reményzónából, és ő ezért nagyon hálás is volt, viszont nagyon rosszul viselte ezt a versenyhelyzetet, viszont így is nagyon várja már a következő megmérettetést.

Tolvani Reni 15 év után, ugyanazt a dalt adhatta elő, amit a Megasztár döntőjében is énekelt

Fotó: TV2

Így alakult a Sztárban sztár All Stars mezőnye

Eredetileg 24 énekes csapott össze a jubileumi adásban, azonban a hétvégén már két adás is lement, és mind a kettőből 4-4, azaz összesen nyolc énekes távozott. A szombati adásban távozott: Opitz Barbi, Keresztes Ildikó, Trap kapitány és Kiss Ernő Zsolt. Majd vasárnap további négy előadó esett ki a versenyből: Puskás-Dallos Bogi, Cserpes Laura, Sári Évi és Völgyesi Gabi.