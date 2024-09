Ijesztő felvételt mutatott magáról Tolvai Reni - videó

Ma este 19 órakor folytatódik a Sztárban sztár All Stars, ahol a csoportos rangadók második éjszakáján is a továbbjutásért küzdenek két négyfős csapatban az énekesek egymással. A mai fellépők Puskás Peti, Oláh Gergő, Orsovai Reni és Pál Dénes vív csatát, majd Tolvai Reni, Sipos Tomi, Emilio és Vastag Tomi küzd meg a versenyben maradásért. Vasárnap is hasonló menetrendre kell számítani, mint a szombati adásban, tehát egyenes ágon négy énekes juthat tovább, és végül kettő énekesnek biztosan távozni kell.

Tolvai Reni a Sztárban sztár All Stars első adásában

Fotó: Tolvai Reni Instagram

Tolvai Reni már reggel óta nagyon készül a ma estére, sőt, már a héten is több előmunkálatra volt szükség, azonban egyelőre nem árulta el, melyik produkcióhoz készült az ijesztő maszk, amiben rá sem lehet ismerni az énekesnőre. A videón látható, ahogy Tolvai Reni hatalmas hajzuhatagát teljesen eltüntetik, mintha teljesen kopasz lenne, majd egy sűrű kék anyagot öntenek rá, amit spatulákkal kenegetnek szét az egész arcán, még a szemén is. Majd még egy gipszből készült maszkot is a fejére illesztettek a végén, így valószínűleg hosszú órákat kellett mozdulatlanul ülnie.

A követői is teljesen sokkot kaptak a látottaktól, és nem értették, hogy egyáltalán hogyan tudott levegőt venni, míg a maszkja készült.

"Hogy kaptál levegőt? Egy szívószál nem jött volna jól?" - érdeklődött egy követője.

Volt hagyva 2 kis lyuk orrnál, simán, nagyon jó élmény volt

- válsazolta Tolvai Reni az érdeklődőknek.

"Én bepánikolnék" - vallotta be egy másik kommentelő, de olyan is volt, aki elismerte, hogy ő ezt nem bírná ki.

Egyelőre annyit tudni, hogy Tolvai Reni Doja Catként lép a színpadra, valószínűleg ehhez készült a maszkja órákon át, azonban ha reményzónába kerül, nem tudni, milyen előadót alakít majd. Rajta kívül színpadra lép majd Emilio, mint Brian Johnson, Pál Dénes Desh bőrébe bújva, Puskás Peti Snow-ként, és Orsovai Reni is, Delhusa Gjon, Vastag Tomi Karda Bea, Sipos Tomi Falco, és Oláh Gergő Bessenyei Ferenc bőrébe bújva. Az pedig, hogy mi lesz a dal, amely az előadóktól elhangzik, csak az élő adásban derül ki ma este 19 órától a TV2 műsorán.