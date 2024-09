Tom Hardyt végleg bekebelezi a sötétség: itt a Venom – Az utolsó menet előzetese

Az év egyik legjobban várt előzetese futott be a videómegosztókra. A Venom - Az utolsó menet a trailer alapján lehet az a film, ami Deadpool és Rozsomák mellett rendbe hozhatja a Marvel filmek megtépázott renoméját. A Tom Hardy főszereplésével készült szuperhősfilmben számos új szereplő és hihetetlen kaland vár ránk.

Tom Hardy utolsó ismét megmentheti a világot a Venom - Az utolsó menetben Fotó: Northfoto/Sony Pictures/Marvel

Kik csatlakoztak a Venom - Az utolsó menet stábjához?

A legújabb kalandhoz a 12 év rabszolgaság Oscar-jelölt sztárja, Chiwetel Eijofor mellett Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu és Alanna Ubach is csatlakozott. A hírek szerint az ötszörös Oscar-jelölt Michelle Williams a harmadik menetre nem tér vissza Hardy karakterének volt szerelme szerepében, ugyanis a sztár várandós volt a forgatás alatt. Mondjuk a Marvelt ismerve nem elképzelhetetlen, hogy egy cameora feltűnik a bájos színésznő.

A vizuális orgiába torkolló történetben az előzetesben úgy tűnik, még nagyobb a tét; Eddienek és Venomnak össze kell fogniuk, ugyanis egy minden eddignél nagyobb ellenséggel kell szembenézniük, miközben az egész világ őket üldözi. A 110 millió dolláros költségvetésből készült film lehet az idei év másik és egyben utolsó nagy dobása a Marvelnek, akikre ráfér a siker a Morbius, a Marvelek és a Madame Web csúfos bukásai után. A fent említett Deadpool és Rozsomák az év, sőt a filmtörténet egyik legsikeresebb filmje lett, eddig több, mint 1,2 milliárd dollárt termelt világszerte Ryan Reynolds és Hugh Jackman örült agymenése. Az előrejelzések alapján ekkora gigasikerre nem számíthat a Venom lezáró darabja, ám így is jelentős profitra számíthat, ha csak az első két film számait nézzük:

Az első film a 100 milliós költségvetése mellett 856 milliót kaszát világszerte A második film szintén 100 millióból készült és 506 milliót kaszált 2021-ben, amikor még javában tombolt a Covid-járvány

Venom a Marvel univerzum legnagyobb antihőse Fotó: Northfoto/Sony Pictures/Marvel

Tom Hardy utolsó tánca

A rajongók legnagyobb bánatára a stúdió és maga Tom Hardy is közölte, ez lesz az utolsó filmje Venom szerepében, bár ez még nem jelenti azt, hogy a karakter soha többet nem lesz látható valamilyen formában a vásznon, hiszen a szimbióta alakváltó bárkibe beleköltözhet. A filmet a magyar mozik október 24-én mutatják be, Eddie-Venom hangját megint Király Attila kölcsönzi, addig is itt az első előzetes!