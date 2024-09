Tönkretette a plasztika a Melrose Place sztárját: 3 év után először jelent meg nyilvánosan a színésznő

Sokkoló külsővel tért vissza a köztudatba a Melrose Place egykori sztárja. A 62 éves Heather Locklear ugyanis csak nyomokban tartalmazza már egykori önmagát; az egykor csábos és vonzó színésznő vonásai teljesen eltorzultak a sebészeti beavatkozásoktól, továbbá arca puffadtsága arra is emlékeztethet minket, hogy a sztár sokáig komoly alkoholproblémákkal küzdött, többször is kért segítséget a leszokáshoz. A kilencvenes évek kedvenc sorozatának fő intrikusát, Amandát alakító sztár hosszú évek óta megfigyelés alatt áll. A sztár a The Kelly Clarkson Show vendégeként szerepelt pár percre a tévében.

Heather Lockleart 3 éve nem látták a rajongói Fotó: AFP / AFP

Hollywood kivetett Heather Lockleart, miután férfiakat vert

A színésznő karrierjének csúcspontját egyértelműen a kilencvenes évek jelentették, de azért a kétezres évek felett is akadt munkája az álomgyárban. A 2010-es évektől kezdve a túlzott plasztika és az egyre jobban súlyosbodó függőségei és mentális problémái miatt már nem igazán kapott munkát se a filmvásznon, se a tévében. 3 éve nem is hallottunk a színésznő felől, akkor is csak a fent említett problémái miatt adtak hír róla.

A Melrose Place tette híressé Heather Lockleart Fotó: AFP / AFP

A legnagyobb balhéja egyértelműen 2018-ban volt, amikor a rendőrség rontott rá, miután megtámadta barátját. A sztár azt állította, a férfi bántalmazta, ám Heathernek semmi baj se volt, azonban a férfi tiszta vér és zúzódás volt. A színésznő nem tétlenkedett, a kiérkező rendőröket is megtámadta, rúgta és ütögette őket, amíg végül nem tudták bilincsbe verni. A sztár családon belüli erőszak és hivatalos szerv ellen elkövetett testi sértés miatt állt bíróság elé, ahol végül elrendelték a kényszergyógykezelését. 3 évvel ezelőtt, 60 évesen továbbra is orvosi segítéségre szorult Locklear és a szüleihez kellett költöznie, aki minden lépését felügyelik.

Arról nem tudni, hogy van most az egykori csillag, azonban ez a fotózás talán jó egy jó kezdet ahhoz, hogy újra szerepeket kaphasson a színésznő, feltéve ha felhagy a plasztikával. Amíg kiderül Heather Locklear sorsa, addig is itt egy kis multidéző klip a Melrose Place-ből.