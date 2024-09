TOP 5: híres színésznők, akik ma már csak rettenetes szerepeket kapnak

Egykor Hollywood legjobbjai között voltak, dollármilliókat kaszáltak a filmjeik, és a legjobban fizetett színésznők között voltak. Azonban mostanra szinte teljesen eltűntek a süllyesztőben a következő 5 színésznő.

5 színésznő, aki jobbat érdemelne

Uma Thurman

Ha jobban megnézzük, az 54 éves színésznő igazából a Kill Bill-filmek óta nem csinált egy igazi kasszasikert, pedig annak már vagy 20 éve. Tarantino kétrészes mesterműve után Uma szekere úgy tűnt, gőzerővel halad a szupersztárság felé; filmenként 15 millió dollárt is kapott, ám azok sorra buktak el. A felejtés bére, a Producerek és a botrányosan rosszra sikeredett, A szuper exnőm után Hollywood kezdett kihátrálni Thurman mögül. Azóta próbálkozott vígjátékkal (Kispályás szerelem), drámával (Az ételművész), dogma drámával (A nimfomániás), sorozattal (Gyanú, Kamrák) és legutóbb a Prime nagysikerű young adult filmjével (Vörös, fehér és királykék). De semmi nem jött be igazán, és Thurman fénye finoman szólva is megkopott. Idén pici reménysugár talán van arra, hogy valamit lendüljön a karrierje; a Richard Gere főszereplésével készült Oh, Canada című filmet szerették Cannes-ban a kritikusok, illetve idén év végén, vagy jövőre jön A halhatatlan gárda folytatása a Netflixen, amiben Thurman a pletykák szerint egy negatív karaktert alakít majd.

Uma Thurman még vár a nagy visszatérésre, a színésznő bizakodó Fotó: LUCA CARLINO / AFP

Charlize Theron

Ha már A halhatatlan gárdát emlegettük, bizony a sci-fi főszereplője, Charlize Theron is elgondolkodhatna azon, hogy elküldi a menedzserét nyugdíjba. Az Oscar-díjas színésznő az Atomszőke, a Prometheus és a Hófehér és a vadász óta bukást, bukásra halmoz. A Disney-történet folytatása botrányosan rossz lett, hiába hívták be erősítésnek Emily Bluntot és Jessica Chastaint a Vadász és Jégkirálynő című folytatásba, továbbá a Pszichoanyu és a Csekély esély című filmek is elbuktak a pénztáraknál. Theron 2017-ben csatlakozott Ciper szerepében a Halálos iram filmekhez. Az egy mondatra jutó család és kocsi szavak rekorderének tartott akciófilmek epizódról epizódra egyre gyatrábban teljesítenek a mozipénztáraknál, és bár Theron karakteres játéka kiváló, inkább csak egy jólfizető kisujj gyakorlat számára a száguldó cirkusz. Hogy valami jót is mondjunk; a Botrány című #metoo filmért 2020-ban Oscarra is jelölték, Margot Robbie és Nicole Kidman társaságában, de sajnos ezt a filmet is inkább csak a kritikusok szerették, a mozipénztáraknál elhasalt.