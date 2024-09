Durván kritizálják Tóth Andit az alkoholizálása miatt - kép

Hiába igyekszik a visszavonult énekesnő kevésbé a figyelem középpontjába kerülni, mégis sikerül neki, ráadásul általában durva kritikákat kap a viselkedésére. Volt, hogy az öltözködése, volt hogy a beszédstílusa és káromkodása, de volt, hogy a fogyása miatt támadták durván. Egy időre el is tűnt a közösségi oldaláról is, és nem igazán reagált semmire. A ma már divattervezéssel foglalkozó Tóth Andit most ismét viselkedése miatt támadják, ugyanis sokak szerint nem mutat jó példát a fiataloknak. Legújabb bejegyzésében épp egy vodkásüveggel pózol és italozásra buzdít, ezt azonban páran nem nézik jó szemmel, és valószínűleg a drogos énekesnő ügye miatt is támadják az egykori énekesnőt.

Tóth Andit sokan támadják viselkedése miatt

Fotó: TV2

Mint arról annak idején beszámoltunk, egy népszerű magyar énekesnőt 2022. október 27-én egy angyalföldi ingatlanból rendőri kísérettel, bódult állapotban szállították a mentők kórházba. Állítólag mély vágások voltak a karján, a toxikológiai vizsgálat pedig nagy mennyiségű kokaint mutatott ki a szervezetében. Az otthonát közvetlen a történtek után nyomozók és drogkereső kutyák hada lepte el, akik további nyomok és bizonyítékok után kutattak.

A mai napig meg nem nevezett énekesnőt a kórházi kezelés után már gyanúsítottként hallgatták ki, de a vallomása alapján hamar előkerült az ügy másik négy szereplője is – az énekesnő elleni eljárást így felfüggesztették, helyette kellette részt vennie a fél évig tartó elterelésen. Ez idő alatt a hatóságok által kijelölt addiktológussal kellett rendszeresen találkoznia, és egyéni elbeszélgetéseken, terápiákon kellett részt vennie – miközben egyetlen alkalmat sem hagyhatott ki, különben rács mögé kerülhetett volna.

A legtöbben ekkor Tóth Andira gyanakodtak, hiszen több jel is utalt arra, hogy róla van szó, azonban az ügy jellege miatt valószínűleg nem fedhetik fel a kilétét. Viszont többen is bizonyosak abban, hogy ő az, ezért aggódva figyelik az életét, most emiatt is reagálhattak támadóan a vodkázós képére.

A jó dolgokhoz nem kell nagy tudomány: egy kis vodka, egy kis narancs és egy kis ősz!

- írta a fotóhoz Tóth Andi, amin több követője is felháborodott.

Andi, neked nem áll jól, hogy alkoholos italokat reklámozol az otthonodban, vagy megint nekifogtál a piázásnak?

Ha igen, az szomorú, de probálj meg nem lecsúszni újból, mert rontja a személyiséged és kellemetlen" - írta egy követője szemrehányóan.