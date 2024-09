Tóth Gabi az Origónak: Elkapott a pánik, magamat okoltam

Tóth Gabi eddig ügyesen vette az akadályokat a TV2 show-jában, a Sztárban sztár All Starsban, viszont a legutóbbi adásban a technikával küzdött. A fejmikrofonban énekelt, viszont nem számolt azzal, hogy az jobban bevesz minden külső zajt és hangot, így a színpadon, a fülében a saját énekhangján kívül csak az embereket és a tapsot hallotta, a zenei alapot pedig nem.

Tóth Gabi, Sztárban sztár All Stars

Fotó: TV2

„Koncerteken kézi mikrofonba szoktunk énekelni. Most üres stúdióban próbáltunk, akkor jó volt a beállítás, de az élő előadás alatt semmit nem hallottam a zenéből. A ritmust sem hallottam, sőt, azon is gondolkodtam, hogy leállítom a zenét és újrakezdem a dalt. A lehetetlen helyzetből végül ezt tudtam kihozni, de magamat okoltam, mert nagyon jó technikusok vannak a műsorban. Már tudom, hogy több zenét kell kérjek a fülemre ilyen esetben” – mondta az Origónak a legutóbbi adásról.

Tóth Gabi, Sztárban sztár All Stars

Fotó: TV2

„Nem voltam annyira oldott, azt látták a nézők, hogy izgulok. Igazából nem csak annyi a munkánk, hogy éneklünk három percet – ebből is lehet látni, hogy ez nem könnyű szakma. Szívem szerint lefutottam volna a színpadról… elkapott a pánik, hogy sok százezer ember néz, de nem tudsz mit csinálni… a helyzet megoldásához komoly lélekjelenlét kellett” – vallotta.

A Sztárban sztár All Stars zsűrijét kifejezetten erősnek tartja: „Mind a négy zsűritag, amennyire szigorú, annyira szépen tud építeni egy kritikával. Nagyon jól sikerült ez a négyes, csodálatosan jól működik a kémia, bátran csapkodják le a feldobott labdákat. És nem könnyű nekik sem, mert ismert embereket kell kritizálni. Claudia például mindig odamondja, én ezt nagyon szeretem benne.”

Tóth Gabi, Sztárban sztár All Stars

Fotó: TV2

A dal után közvetlenül nem azon rágódik, hol vagy mikor hibázott. „Nagyon leköt a produkcióm után, mit mond a zsűri, arra összepontosítok, nagyon érdekel. Az élő show-ban előadott dal pedig olyan, mint a sportolóknál: ott és akkor kell teljesíteni. Nekem például kellett a rutin, a szakmai tapasztalat, hogy a legutóbb a néző ne vegyék észre, hogy nem hallom a zenét.”

Tóth Gabi a döntőben szeretne lenni

A mezőnyből több versenyzővel is kifejezetten jó a viszonya. „Peter Srámekkel nagyon jóban vagyok, tíz éve is egy évadban voltunk. Jó és tehetséges énekes, figyelmes ember. Gubik Petrát is nagyon szeretem, mi ketten vagyunk beosztva egy öltözőbe, sokszor nagyon jót nevetünk, illetve egymást segítjük az öltözőben, ha a másik izgul. Oláh Ibolya pedig mindenkihez bemegy, mindenkihez van egy jó poénja” – mesélt a kulisszák mögötti dolgokról.