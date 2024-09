Tóth Gabi: Ez a legnagyobb igen, amit valaha adtam!

Október 26-án jön a TV2 nagy show-ja. A Dancing with the Stars visszatér, most is profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre a hírességek. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép Tóth Gabi és barátja, Papp Máté Bence is.

Az énekesnő a TV2-nek a bemutatkozó videójában így fogalmazott:

Dancing with the Stars felkérésre nemet mondani?! Ez egyértelmű igen! Ez a legnagyobb igen, amit valaha adtam!

Az életem egy nagy része a tánc. Eredetileg táncosnak készültem, de aztán az életem, bizonyos egészségügyi okok, úgy alakították, hogy az éneklésre került a fókusz" - mondta.

"Amikor megtudtam, hogy a szerelmemmel szerepelhetek ebben a műsorban, ő lesz a párom, akkor két dolog jutott az eszembe. Úristen, de jó, hogy egy összeszokott pár vagyunk, nyilván úgy könnyebb fejlődni, úgy kifejezni egy történetet, ha valakit ismersz. Aztán eszembe jutott az is, hogy ha valami nem sikerül negyedjére, ötödjére, és össze leszünk zárva, akkor biztos, hogy lesznek tüzesebb megszólalásaink, mert mindketten vehemensek vagyunk" - tette hozzá.

Nem titkolja, a tánccal mint kifejezési formával, bepillantást enged majd a legmélyebb titkaiba:

"Vannak olyan titkos történeteink, amit még soha nem meséltünk el, akár a közös dolgainkat tekintve, akár a régi életemből, amikor még nem éreztem olyan jól magam a bőrömben.

Nagy támadásoknak voltunk kitéve, főleg a kapcsolatunk elején. Tudjuk, mit gondoltak rólunk, miket terjesztettek. De mi pozitívan állunk hozzá, lehetőséget látunk a Dancingben.

- mondta Tóth Gabi.

Október végén indul a TV2 egyik legnépszerűbb show-ja

Az elképesztően sikeres táncos show október 26-án folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a hölgyek visszaveszik a legjobb táncosnak járó elismerést a nem mindennapi showműsor fináléjában - írta a TV2. A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával - hogy kik azok, arról itt olvashat.