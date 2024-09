Tóth Gabi így készül a Dancing with the Stars élő show-jára

Október 26-án jön a TV2 nagy show-ja, a Dancing with the Stars, most is profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre a hírességek. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép Tóth Gabi és barátja, Papp Máté Bence is. Az énekesnő a Sztárban Sztár All Starsban is szerepel, és nagy eséllyel sokáig versenyben is marad, a hétvégén már az ötödik élő show-ban bizonyíthat.

Fotó: Tóth Gabi/Instagram

Tóth Gabi már gőzerővel próbál

Az énekesnő azonban cseppet sem fél, bátran áll elébe a kihívásoknak, és nagyon boldog, amiért egyszerre két műsorban is bizonyíthat. Arra kérte a rajongóit, hogy szorítsanak neki, és azt is elárulta, hogy eredetileg nem énekesnek, hanem táncosnak készült.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence már közerővel próbálnak az október 26-i élő show-ra, amiről a TV2 sztárja a közösségi oldalán is beszámolt.

Nem lazsálunk! Mennek a próbák ezerrel a Dancingre.

Holnap pedig sztárban sztár all stars próbám lesz. Szombaton ugyanis Loreent fogom alakítani! Imádom ezt az időszakot! - írta az Instagram-oldalán, majd pár képet is megosztott.

Az énekesnő rajongói várják már, hogy a páros bizonyítson a műsorban, ami azért is lesz izgalmas, mert Papp Máté Bence nem profi latin táncos, hanem profi néptáncos, így számára is kihívás lesz az előttük álló út.

Hajrá nektek a Dancingben! És neked Gabi a Sztárban Sztárban is

- írta a kép alá egyikük.

"Ha valakire szavazni fogok, akkor ti lesztek, mert megérdemlitek" - fűzte hozzá egy másik.

Esztétikus pár vagytok, remélem a tánc is nyerő lesz. Hajrá Máté és Gabi. Sok sikert kívánok

- olvasható egy vélemény.

Fotó: Tóth Gabi/Instagram

Szeretnék, ha jobban megismernék őket az emberek

A párost kapcsolatuk elején sokan támadták, azonban szeretnék, ha ez megváltozna, és jobban megismernék a nézők őket, a valódi énjüket.

Nagy támadásoknak voltunk kitéve, főleg a kapcsolatunk elején. Tudjuk, mit gondoltak rólunk, miket terjesztettek.

De mi pozitívan állunk hozzá, lehetőséget látunk a Dancingben.

Lehetőséget látunk a Dancingben, hogy megismerjenek minket az emberek, és hiszek az emberek jóságában" - mondta Tóth Gabi.